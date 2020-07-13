به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌رضا ارزانی با اشاره به اهمیت و ارزش زمان در دین مبین اسلام اظهار کرد: در روایات متعددی از ائمه اطهار (ع) نسبت به بهره‌برداری اصولی و سودمند از وقت سفارش شده است، چنانچه پیامبر اکرم (ص) در سخنان خود به «ابوذر» فرمودند: «غْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَک قَبْلَ هَرَمِک وَ صِحَّتَک قَبْلَ سُقْمِک وَ غِنَاک قَبْلَ فَقْرِک وَ فَرَاغَک قَبْلَ شُغْلِک وَ حَیاتَک قَبْلَ مَوْتِک» (پنج چیز را قبل پنج چیز، قدر بشناس و غنیمت بدان. جوانی ات را، قبل از پیری، تندرستی ات را قبل از بیماری، دارایی‌ات را قبل از تنگدستی، فراغت‌ات را قبل از گرفتاری، زندگی‌ات را قبل از مرگ)، با توجه به این مساله و از آنجایی که ایام تعطیلات تابستانی پیش روی نوجوانان و قرار گرفته است، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ساز و کار جدیدی را با عنوان طرح ملی «تابستانه فهما» طراحی کرد تا ذیل آن گروه سنی هدف از اوقات فراغت خود بهترین استفاده را داشته باشند.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: تابستانه فهما، یک طرح در سطح ملی است که تلاش می‌کند با محور کانون‌های فرهنگی هنری مساجد رنگ و بویی متفاوت به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان بدهد، ذیل این طرح ۲۵ هزار کانون با بیش از ۲ میلیون عضو در رده سنی نوجوان و جوان از ۱۰ تیرماه تا ۵ شهریور تحت پوشش قرار گرفته و برنامه‌های متعددی را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح استان و شهر خود برگزار می‌کنند.

وی با بیان اینکه اردوها و کلاس‌هایی که در طرح ملی تابستانه (فهما) برگزار می‌شوند باید أخذ تاییدیه از ستاد مبارزه با کرونا استان داشته باشند، تصریح کرد: با توجه به این مساله ستادهای استانی کانون‌های (فهما) موظفند نسبت به این مهم مبادرت ورزند.

حجت‌الاسلام ارزانی گفت: تقویت بنیه ایمان، همدلی، کار و ایثار در محیط مسجد، خانواده و محله و استفاده از ظرفیت‌های داوطلبانه مردمی با محوریت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از جمله اهدافی است که این طرح دنبال می‌کند؛ به بیان دیگر هدف ما از اجرای تابستانه فهما، بالندگی و رشد فکری است که یک نوجوان و جوان می‌تواند از اوقات فراغت خود کسب کند، طبیعتاً جهت دادن به این هدف از گذرگاه مسجد تأثیر به سزایی در اندیشه و سبک زندگی آینده شرکت کنندگان در این طرح ملی بر جای خواهد گذاشت.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: آنچه که ذیل برگزاری طرح ملی تابستانه (فهما) مورد توجه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور قرار گرفته محوریت و همراهی امام جماعت، هیئت امنا و سایر تشکل‌های مسجد و محله است تا در سایه این همراهی و تعامل، شبکه‌سازی و جریان‌سازی اساسی با هدف بهره برداری از ظرفیت‌های مردمی شکل گرفته و گام بلندی در راستای محتوابخشی به اوقات فراغت برداشته شود.

وی تصریح کرد: تابستانه (فهما) در سه شبستان «فرهنگ»، «نوآوری» و «هنر»، با ۱۲ رواق طراحی شده است که در «شبستان فرهنگ» با محور رویکرد قرآنی بخش‌های «نور»، «کتاب»، «رسانه»، «همدلی» و «دانش» در قالب‌های برگزاری کلاس، همایش، نشست، محفل، حلقه، بازدید، مسابقه، نمایشگاه، شبکه‌های مجازی، تولید دانش و کارگاه قرآنی تعریف شده و برگزار می‌شوند، همچنین در «شبستان نوآوری» دو رواق «کارآفرینی» و «فناوری» محور فعالیت‌ها قرار گرفته‌اند که در قالب کارگاه، نمایشگاه، فروشگاه، ارائه طرح، کلاس، شبکه‌های مجازی به فعالیت می‌پردازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ارزانی با اشاره به رواق‌های در نظر گرفته شده ویژه «شبستان هنر» گفت: سرود، نمایش، فیلم، قلم و ترنج از جمله مواردی است که در این بخش مورد توجه قرار گرفته و برنامه ریزی شده است.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: هر کدام از این رواق‌ها در قالب یک طرح ملی در کشور اجرایی می‌شوند، به عنوان مثال در رابطه با «رواق نور» طرح «تلاوت نور» در سطح مساجد کشور برگزار می‌شوند، همچنین ذیل «رواق کتاب» طرح «سه‌شنبه‌های کتاب» برگزار خواهد شد که حاصل این طرح‌ها که در شهرستان و استان برگزار می‌شود به صورت ملی ظهور و بروز خواهد یافت.