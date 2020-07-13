مدارک ترور و سفر «حاج قاسم» از سوریه به عراق تقدیم قوه قضائیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در جلسه هماهنگی همایش بینالمللی مطالبات حقوقی-بینالمللی دفاع مقدس با تقدیر از ابتکار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید قاسم سلیمانی در برگزاری این همایش بینالمللی و با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی مطالبات حقوقی دفاع مقدس و ترور شهید قاسم سلیمانی، گفت: در رابطه با پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی جلساتی در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و چهار کمیته برای این موضوع تشکیل شده است که شامل کمیته حقوقی-قضائی با مسئولیت قوه قضائیه، کمیته امنیتی با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح، کمیته سیاسی با مسئولیت وزارت امور خارجه میشود.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و یارانشان توسط دولت و ارتش تروریستی آمریکا تصریح کرد: توقع از قوه قضائیه این است که برای پیگیری حقوقی این اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا یک اقدام حقوقی، بینالمللی انجام و بر علیه مسببین و دستاندرکاران این اقدام تروریستی اقامه دعوا شود و به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک اکتفا نشود.
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به اقدام اخیر قوه قضائیه و دادستانی استان تهران در شناسایی و دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بینالملل برای ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، معاونت و آمریت داشتند، گفت: این اقدام حقوقی یکی از نتایج تشکیل کمیته قضائی-حقوقی در شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه است.
سردار حجازی با بیان اینکه برای اقامه دعوا و پیگیری حقوقی به اسناد و مدارک کامل نیاز است خاطرنشان کرد: هرچند برخی از واقعیات بسیار بدیهی به نظر میرسند اما برای پیگیری حقوقی نیاز به اسناد و مدارک دقیق داریم به همین دلیل ما در رابطه با سفر سردار سلیمانی و ترور ناجوانمردانه او و همراهانشان، مسافران پرواز از سوریه به عراق، تیم پروازی، ملاقاتهای وی قبل از سفر به عراق و سایر موضوعات مدارک لازم را جمع آوری و به قوه قضائیه ارسال کردیم.
وی همچنین با اشاره به مکان برگزاری این همایش بینالمللی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید کرد: یکی از ابتکارات شهید قاسم سلیمانی تأسیس موزهای برای جبهه مقاومت در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود و با توجه به اینکه این همایش بینالمللی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود میتوان برای بازدید اساتید و پژوهشگران و میهمانان همایش از این موزه برنامهریزی کرد.
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: در این موزه ماشینهای انتحاری، وسایلی که از داعشی ها به غنیمت گرفته شده، وسایلی مربوط به جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان و… وجود دارد که سند حقانیت و مظلومیت جبهه مقاومت به شمار میرود.
در این جلسه در رابطه با دعوت خانواده شهید قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همراهانشان در این همایش و برگزاری پنل تخصصی با موضوع جبهه مقاومت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، دعوت از اساتید و خبرگان خارجی و… تصمیم گیری شد.
در ادامه این جلسه مسعود اخوان فرد دبیر کمیته علمی، گفت: همایش بینالمللی مطالبات حقوقی-بینالمللی دفاع مقدس در تاریخ پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۹ به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی و با مشارکت وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، دانشگاهها و مراکز علمی، سازمانهای کشوری و لشکری در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
وی در تشریح ساختار و ارکان این همایش، افزود: سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس شورای سیاستگذاری این همایش، سرلشکر سید یحیی صفوی رئیس همایش، امیر پورشاسب دبیر همایش و سردار کبیری دبیر کمیته اجرایی همایش هستند.
دبیر کمیته علمی همایش بینالمللی مطالبات حقوقی-بینالمللی دفاع مقدس با اشاره به محورهای این همایش اظهار داشت: تبیین عملکرد سازمانهای بینالمللی و منطقهای در جنگ تحمیلی، تبیین عملکرد دولتهای منطقهای و فرامنطقه ای حامی رژیم بعث صدام در جنگ تحمیلی، تبیین خسارتها و غرامتهای ناشی از عملکرد حامیان منطقهای و بینالمللی رژیم بعث صدام در جنگ تحمیلی سه محور اصلی است که به مطالبات حقوقی دفاع مقدس میپردازد.
رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور پیگیری حقوقی، بینالمللی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس از دولت آمریکا را محور ویژه و کلیدی این همایش معرفی و تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از فرماندهان اصلی دوران دفاع مقدس نقش بی نظیری در نفوذ معنوی انقلاب اسلامی و مکتب مقاومت در جهان داشته است و به عنوان نماد محور مقاومت به شمار میرود و امیدواریم در این همایش بینالمللی، نحوه پیگیری حقوقی-بینالمللی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید مجاهد ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان از دولت آمریکا را تدوین کنیم.
وی در پایان گفت: اساتید و پژوهشگران میتوانند چکیده مقالات را تا ۱۵ مهر ماه و اصل مقالات را تا پانزدهم دی ماه ۹۹ از طریق پایگاه اینترنتی www.paydari.ir ارسال کنند.
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