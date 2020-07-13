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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۱

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:

مصرف کیسه های پلاستیکی را کم کنید/آسیب محیط زیست

مصرف کیسه های پلاستیکی را کم کنید/آسیب محیط زیست

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ارتباط با استفاده از کیسه های پلاستیکی و آسیب هایی که برای محیط زیست به دنبال دارد، توصیه هایی را متذکر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دلاوری، با اشاره به افزایش مصرف بی‌رویه پلاستیک به‌ ویژه کیسه‌های پلاستیکی، اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا شاهد آلودگی محیط زیست و تهدید حیات موجودات کره زمین به ویژه موجودات دریایی باشیم.

وی افزود: با توجه به مدت ‌زمان طولانی مورد نیاز برای تجزیه کیسه ‌های پلاستیکی در طبیعت که بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ سال است، توصیه می شود تا حد امکان از ظروف و کیسه‌ های غیر پلاستیکی و پارچه‌ای برای خریدهای روزانه استفاده شود.

دلاوری ادامه داد: با افزایش استفاده از دستکش‌های یکبار مصرف پلاستیکی و مواردی از این‌ دست به دلیل شیوع بیماری کرونا لازم است به ‌منظور حفظ محیط زیست و حراست از سلامت شهروندان از رها سازی در معابر شهر خودداری و نسبت به دفع بهداشتی آنها ‌اهتمام ویژه‌ای صورت پذیرد.

وی گفت: تا حد امکان به جای ظروف و لوازم پلاستیکی یکبار مصرف، از ظروف یکبار مصرف گیاهی و یا ظروف شخصی قابل‌استفاده مجدد با رعایت ضوابط بهداشتی استفاده شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: به ‌منظور افزایش میزان بازیافت ظروف و کیسه‌های پلاستیکی لازم است شهروندان تفکیک زباله‌های خشک از جمله ظروف و کیسه‌های پلاستیکی را در مبدأ جدی گرفته و با تحویل آن به ایستگاه های بازیافت پسماند و یا قرار دادن آن در مخازن تعبیه ‌شده برای این منظور در سطح شهر به بازگشت مجدد آنها به چرخه مصرف کمک کنید.

وی گفت: امید است با عمل به شعار «به کیسه پلاستیکی بگوییم: نه!»، اجازه دهیم زمین راحت ‌تر نفس بکشد.

کد مطلب 4973290

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