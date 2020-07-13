مصرف کیسه های پلاستیکی را کم کنید/آسیب محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دلاوری، با اشاره به افزایش مصرف بیرویه پلاستیک به ویژه کیسههای پلاستیکی، اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا شاهد آلودگی محیط زیست و تهدید حیات موجودات کره زمین به ویژه موجودات دریایی باشیم.
وی افزود: با توجه به مدت زمان طولانی مورد نیاز برای تجزیه کیسه های پلاستیکی در طبیعت که بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ سال است، توصیه می شود تا حد امکان از ظروف و کیسه های غیر پلاستیکی و پارچهای برای خریدهای روزانه استفاده شود.
دلاوری ادامه داد: با افزایش استفاده از دستکشهای یکبار مصرف پلاستیکی و مواردی از این دست به دلیل شیوع بیماری کرونا لازم است به منظور حفظ محیط زیست و حراست از سلامت شهروندان از رها سازی در معابر شهر خودداری و نسبت به دفع بهداشتی آنها اهتمام ویژهای صورت پذیرد.
وی گفت: تا حد امکان به جای ظروف و لوازم پلاستیکی یکبار مصرف، از ظروف یکبار مصرف گیاهی و یا ظروف شخصی قابلاستفاده مجدد با رعایت ضوابط بهداشتی استفاده شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: به منظور افزایش میزان بازیافت ظروف و کیسههای پلاستیکی لازم است شهروندان تفکیک زبالههای خشک از جمله ظروف و کیسههای پلاستیکی را در مبدأ جدی گرفته و با تحویل آن به ایستگاه های بازیافت پسماند و یا قرار دادن آن در مخازن تعبیه شده برای این منظور در سطح شهر به بازگشت مجدد آنها به چرخه مصرف کمک کنید.
وی گفت: امید است با عمل به شعار «به کیسه پلاستیکی بگوییم: نه!»، اجازه دهیم زمین راحت تر نفس بکشد.
نظر شما