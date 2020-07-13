به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش اقتصادی منطقه‌ای خود پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را دوباره کاهش داد. این صندوق در بیانیه خود علت این کاهش را سطح غیرعادی ابهام در آینده این منطقه اعلام کرده است.

در این گزارش جدید پیش‌بینی شده است که اقتصاد منطقه منا ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ آب برود. این در حالی است که قبلاً در پیش‌بینی ماه آوریل اعلام شده بود اقتصاد این منطقه ۳.۳ درصد آب خواهد رفت.

در این گزارش آمده است: ابهام غیرمعمول در مورد اینکه پاندمی کرونا چقدر طول خواهد کشید و تأثیر آن بر بسته شدن شرکت‌ها چقدر خواهد بود، ریسک‌های رو به پایین ناشی از این وضعیت و احتمال ایجاد نوسانات شدید دوباره در بازارهای نفت خام، بر چشم‌انداز این منطقه تأثیر بزرگی داشته است.

جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: این منطقه تحت تأثیر شوک دوقولوی پاندمی کرونا و سقوط شدید قیمت نفت قرار گرفته است. مدیریت این بحران تأثیر بزرگی بر اقتصاد این منطقه داشته و به همین علت ما مجبور شدیم نرخ رشدهای امسال خود را اصلاح کرده و کاهش دهیم.

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