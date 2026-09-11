به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به شرایط متفاوت اقلیمی سیستان اظهار کرد: وزش بادهای ۱۲۰ روزه که در برخی سال‌ها مدت آن به مراتب بیشتر می‌شود، در کنار خشکی تالاب هامون، مشکلات گسترده‌ای برای مردم منطقه ایجاد کرده است.

امام جمعه زهک ریزگردها را یکی از مشکلات جدی مردم سیستان دانست و افزود: این پدیده علاوه بر آسیب به کشاورزی، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و در برخی مناطق به افزایش تمایل به مهاجرت از روستاها منجر شده است.

ضرورت برنامه جامع برای مهار ریزگردها

وی با انتقاد از نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های مسئول گفت: حدود سه دهه از آغاز خشکسالی در منطقه می‌گذرد و با وجود اجرای طرح‌های مختلف، اقدامات انجام‌شده هنوز نتوانسته به یک راهکار پایدار برای کاهش ریزگردها منجر شود.

حجت‌الاسلام راشکی با اشاره به طرح‌هایی مانند نهال‌کاری، ایجاد دیوارهای گلی و مالچ‌پاشی، خواستار بررسی علمی و ارزیابی اثربخشی این اقدامات شد و تأکید کرد: منابع طبیعی، محیط زیست و دانشگاه‌ها باید در کنار یکدیگر برای تدوین راهکاری جامع و متناسب با شرایط واقعی منطقه همکاری کنند.

وی همچنین استفاده از تجربه مردم محلی را ضروری دانست و گفت: افرادی که سال‌ها در این منطقه زندگی کرده‌اند، شناخت دقیقی از شرایط اقلیمی و راهکارهای بومی دارند و این تجربه باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه زهک در پایان پیشنهاد کرد دبیرخانه مقابله با ریزگردها در خود استان مستقر شود تا تصمیم‌گیرندگان با حضور میدانی، شرایط منطقه و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی کنند و اقدامات مقابله با ریزگردها از طرح‌های مقطعی و پراکنده به یک برنامه مستمر و پایدار تبدیل شود.

روایت قدرت واقعی ایران

راشکی همچنین با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، بر ضرورت ارائه تصویری واقعی از توانمندی‌های کشور تأکید کرد و گفت: مسئولان نباید راوی ضعف ملت ایران باشند، بلکه باید قدرت و قوت واقعی کشور را روایت کنند.

وی اقتدار نیروهای مسلح و توانمندی‌های دفاعی کشور را نمونه‌ای از ظرفیت‌های واقعی ایران دانست و افزود: این توانمندی‌ها باید به شکل صحیح برای جامعه و جهان تبیین شود.

امام جمعه زهک با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد ترس و محاسبات غلط در میان مسئولان اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد رعب و نمایش قدرت، دستگاه محاسباتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین تصمیمات باید بر پایه واقعیت‌های کشور و منافع ملی اتخاذ شود.

وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره پایان جنگ و برگزاری رفراندوم، گفت: صلح مورد پذیرش همگان است، اما باید مشخص باشد صلح با چه شرایط و تضمینی حاصل می‌شود و نباید در روایت‌های سیاسی جایگاه متجاوز و مدافع تغییر کند.