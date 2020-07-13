توسعه روابط با همسایگان از اصول اساسی سیاست خارجی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمود واعظی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با «شاهین مصطفی‌یف» معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان ضمن ابراز تأسف از کشته شدن چند تن از سربازان این کشور در درگیری پیش آمده در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ابراز همدردی با دولت و ملت این کشور گفت: حفظ تمامیت ارضی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: ایران همواره بر حل و فصل مسائل و اختلافات از طریق راه حل‌های سیاسی و مذاکره تاکید دارد و امیدواریم مشکل پیش آمده بدون توسل به زور حل و فصل شود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تلاش در راستای گسترش روابط دو کشور در بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: توسعه روابط با همسایگان از اصول اساسی سیاست خارجی ایران به شمار می‌رود و در این راستا آماده توسعه، تقویت و تحکیم بیش از پیش مناسبات و همکاری‌های همه‌جانبه تهران- باکو هستیم.

شاهین مصطفی یف نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت ایران در حادثه پیش آمده گفت: مواضع ایران نسبت به حفظ تمامیت ارضی کشورها از جمله آذربایجان همواره قابل احترام بوده است.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان همچنین با تجلیل از اهتمام ایران نسبت به توسعه مناسبات و همکاری‌های همه جانبه فی مابین بر ضرورت تلاش بیش از پیش مسؤولان دو کشور در این راستا تاکید کرد.

دو طرف در این گفتگو با اشاره به برقراری مبادلات تجاری دو کشور علیرغم وجود شرایط کرونایی، از تلاش مسؤولان برای باز بودن مرزها با افزایش ۱۴ درصدی مبادلات تجاری دو کشور در ماههای اخیر ابراز خرسندی کردند.

دکتر واعظی و شاهین مصطفی‌یف همچنین با اشاره به تبادل نظر و گفتگوی مقامات رسمی ایران و آذربایجان در مرزهای مشترک دو کشور در ارتباط با گسترش ارتباطات جاده‌ای، راه آهن و تکمیل کریدور شمال-جنوب، ابراز امیدواری کردند تا هر چه سریع‌تر روابط و مناسبات فی‌مابین به شرایط پیش از شیوع بیماری کرونا بازگردد.