به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این ربات که جل سایت نام دارد، دارای بازوهای مجهز به لاستیک مصنوعی است که یک طرف آن با لایهای از رنگ فلزی روکش شده است.
وقتی لایه روکش شده با سطحی خاص تماس پیدا کند، تغییر شکل میدهد و میتواند کابل را به محکمی در دست بگیرد. سپس لایه روکش نشده نیز به این لایه میچسبد و در نهایت جابجایی و اتصال کابلها به یکدیگر از این طریق صورت میگیرد.
ربات یادشده برای افزایش دقت مجهز به چند دوربین و الگوریتمهای رایانهای است. این ربات میتواند تصاویر دوربینهای خود را به تصاویر سه بعدی مبدل کند و دقت آن در حد یک میکرومتر است. سیستم تصویربرداری این ربات رنگهای مختلف را هم به دقت تشخیص میدهد و لذا مشکلی برای شناسایی کابلهای مختلف و تصمیمگیری در مورد اتصال آنها به یکدیگر ندارد.
اگر چه در سالهای اخیر توانایی رباتها برای در دست گرفتن و جابجایی اجسام کوچک و ظریف افزایش یافته، اما امکان پذیر شدن در دست گرفتن کابلهای مختلف و تصمیمگیری در مورد نحوه اتصال آنها به هم پدیدهای است که تازگی دارد.
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