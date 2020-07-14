به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در این جلسه بحث پروژههای عمرانی بررسی شد و علیرغم محدودیتهای مالی، این پروژهها در اقصی نقاط کشور فعال هستند و وزارت راه و شهرسازی پای کار است.
وی بیان کرد: در این جلسه با وزیر راه و شهرسازی توافق شد که برای سال آینده حتماً پروژههای عمرانی انجام میشود از این رو منابع مالی را افزایش میدهیم و ظرفیتهای بخش خصوصی و نقدینگی کشور هم در راستای تقویت پروژههای عمرانی به کار گرفته میشوند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه چهار نفر از نمایندگان مجلس سوالات خود از وزیر راه و شهرسازی را مطرح کردند که پس از شنیدن پاسخهای اسلامی، همه آنان قانع شدند.
رضایی کوچی با اشاره به اینکه مسکن یکی از اولویتهای مجلس است، گفت: متاسفانه زمین در کشور ما بسیار گران است و به دنبال تامین زمین ارزان و مناسب هستیم.
وی افزود: بین وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی توافقی صورت گرفته مبنی بر اینکه بیش از ۲۵۰۰ هکتار زمین در حریم شهرها در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین با کمک بانکها به دنبال این هستیم با بهره مناسب و نرخ ارزان بتوانیم کاری کنیم، اقشار متوسط به پایین جامعه صاحب خانه شوند.
رضایی کوچی تاکید کرد: همچنین با وزارت راه و شهرسازی توافقاتی صورت گرفته تا مصالح ارزان در اختیار تولیدکنندگان مسکن و مردم قرار گیرد و بسیار خوشبین هستیم که با تعامل مجلس و وزارت راه و شهرسازی شاهد تولید مسکن به صورت قابل توجه باشیم.
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