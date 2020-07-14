پرداختن به جمع آوری ماسکهای استفاده شده تشویش اذهان عمومی است

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: «لطفا ماسک‌های استفاده شده تون رو قیچی کنید و دور بیندازید و به دوستان و خانواده و اقوام هم پیشنهاد بدید، امروز یکی از این بچه‌هایی که زباله جمع می‌کردند و دیدم ماسک‌ها رو جدا می‌کرد پرسیدم اینا رو میخوای چکار کنی اول جواب نمی‌داد بعد کمی براش خرید کردم و اعتمادشو جلب کردم. گفت خاله ماسک‌های کثیفت رو سوراخ کن ما اینا رو جمع می‌کنیم می‌شوریم می ذاریم تو پرس اتو می‌کنیم دوباره می‌فروشیم» این پیام چند روزی است در شبکه‌های مجازی دست به دست می چرخد، تصاویری هم از چند زباله گرد منتشر شده که در حال جدا کردن ماسک‌های طبی دور انداخته شده از زباله‌های خشک هستند.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

درباره این مساله از صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان پسماند شهر تهران سوال پرسیدیم، وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: پرداختن به این موضوع جز تشویش اذهان عمومی نتیجه دیگری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه روال کار جمع آوری پسماند در حال حاضر بر پایه تفکیک زباله‌ها نیست گفت: اینکه نیروهای خدماتی شهری به این روش کسب درآمد دست بزنند را تکذیب می‌کنم و به نظر می‌رسد این مساله دامنه گسترده‌ای نداشته باشد.