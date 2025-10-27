به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای بین‌الملل استان اصفهان بر ضرورت استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و علمی استان تأکید کرد و گفت: باید سازوکارهایی تعریف شود تا امضای تفاهم‌نامه‌ها به نتایج ملموس در توسعه روابط منجر شود.

وی تصریح کرد: در زمینه روابط بین‌الملل گفت‌وگوهای زیادی صورت می‌گیرد، اما آنچه اهمیت دارد دستیابی به خروجی عملی است. باید دیالوگ صحیح این روابط را بیاموزیم و اجرای توافق‌ها را پیگیری کنیم تا تعاملات خارجی استان به نتیجه مطلوب برسد.

استاندار اصفهان با اشاره به روابط خواهرخواندگی میان شهرها خاطرنشان کرد که این ارتباطات نباید صرفاً به تشریفات و دیدارهای رسمی محدود شود و افزود: برای تبدیل روابط خواهرخواندگی به فرصت واقعی توسعه باید رویدادها و طرح‌های مشترک اجرایی شوند.

دانشگاه‌ها ابزار کلیدی برای توسعه ارتباطات خواهرخواندگی های اصفهان هستند

جمالی‌نژاد ظرفیت گسترده دانشگاه‌های استان را در این مسیر یک ابزار کلیدی دانست و گفت: رؤسای دانشگاه‌های استان سرمایه‌های علمی ارزشمند هستند و دانشگاه‌ها می‌توانند در اجرای تفاهم‌نامه‌های خارجی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی ضمن اشاره به حضور هیئت‌های تجاری بین‌المللی در اصفهان تأکید کرد که استان باید کانال ارتباط دائمی با این تیم‌ها ایجاد کند تا از طریق تعامل پیوسته، ارتباطات تجاری استان در مقیاس جهانی شکل بگیرد و گفت: باید سازوکار ارزیابی دقیق برای حضور نمایندگان استان در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی ایجاد شود تا هر سفر خارجی منجر به نتیجه ملموس برای اقتصاد اصفهان شود.

استاندار اصفهان از تشکیل گروهی حرفه‌ای در استان برای مدیریت روابط بین‌المللی خبر داد و افزود: زمان آن رسیده که تفاهم‌نامه‌ها فقط روی کاغذ نمانند. هر بخش استان باید متناسب با حوزه کاری خود در زمینه ثمربخشی روابط بین‌الملل اقدام کند تا نام اصفهان دوباره به‌عنوان شهر دیپلماسی و توسعه پایدار در سطح منطقه بدرخشد.