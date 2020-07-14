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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۸

مدیر عامل بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح خبر داد:

طراحی و تهیه ویلچرهای الکتریکی ویژه جانبازان قطع نخاعی

طراحی و تهیه ویلچرهای الکتریکی ویژه جانبازان قطع نخاعی

کرمان - مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح از طراحی ۱۳ ویلچر الکتریکی برای جانبازان قطع نخاعی استان کرمان در قالب طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر نوروزی با اشاره به تأکیدات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (پس از سفر به استان کرمان و دیدار با جانبازان قطع نخاعی) در خصوص تکریم و ارائه خدمات مطلوب و شایسته به همه مخاطبان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، خصوصاً جانبازان قطع نخاعِ تحت پوشش این سازمان در استان کرمان گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت جانبازان سر افزار قطع نخاعی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، تیم مجرب و متخصصی عازم استان کرمان شد و پس از معاینات دقیق و آزمایش‌های علمی بر روی ۱۳ جانباز قطع نخاعی این استان، در مدت زمانی کوتاه ۱۳ عدد ویلچر پیشرفته و به روز، متناسب با نیاز و نوع معلولیت این عزیزان طراحی، تولید و در اختیار این عزیزان قرار داد.

نوروزی مهمترین امتیاز این ویلچرهای الکتریکی را تطیبق پذیری بیشتر با کاربر عنوان کرد و افزود: ویلچرهای طراحی شده به جانبازان اجازه می‌دهد تحرک بیشتری در خانه، محل کار، فضاهای کوچک و مسافت‌های طولانی داشته باشند و از لحاظ روانی نیز به این یادگاران عرصه جهاد و فداکاری، احساس توانایی و استقلال بیشتر می‌دهد.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای شفای همه جانبازان سرافراز میهن اسلامی گفت: امیدواریم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح توانسته باشد ضمن کاهش بخشی از مشکلات درمانی جانبازان، گامی در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی برداشته باشد.

کد مطلب 4973875

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