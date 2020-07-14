طراحی و تهیه ویلچرهای الکتریکی ویژه جانبازان قطع نخاعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر نوروزی با اشاره به تأکیدات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (پس از سفر به استان کرمان و دیدار با جانبازان قطع نخاعی) در خصوص تکریم و ارائه خدمات مطلوب و شایسته به همه مخاطبان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، خصوصاً جانبازان قطع نخاعِ تحت پوشش این سازمان در استان کرمان گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت جانبازان سر افزار قطع نخاعی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، تیم مجرب و متخصصی عازم استان کرمان شد و پس از معاینات دقیق و آزمایش‌های علمی بر روی ۱۳ جانباز قطع نخاعی این استان، در مدت زمانی کوتاه ۱۳ عدد ویلچر پیشرفته و به روز، متناسب با نیاز و نوع معلولیت این عزیزان طراحی، تولید و در اختیار این عزیزان قرار داد.

نوروزی مهمترین امتیاز این ویلچرهای الکتریکی را تطیبق پذیری بیشتر با کاربر عنوان کرد و افزود: ویلچرهای طراحی شده به جانبازان اجازه می‌دهد تحرک بیشتری در خانه، محل کار، فضاهای کوچک و مسافت‌های طولانی داشته باشند و از لحاظ روانی نیز به این یادگاران عرصه جهاد و فداکاری، احساس توانایی و استقلال بیشتر می‌دهد.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای شفای همه جانبازان سرافراز میهن اسلامی گفت: امیدواریم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح توانسته باشد ضمن کاهش بخشی از مشکلات درمانی جانبازان، گامی در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی برداشته باشد.