نبردی سخت در راه است/فرمانده شکست ناپذیر پشت دروازهای مأرب

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فرزاد فرهادی: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به محاصره شهر مأرب ادامه می‌دهند و منتظر هستند تا سرانجام نتایج وساطت‌های قبیله‌ای چه می‌شود. در صورتی که این وساطت‌ها راه به جایی نبرد، نیروهای صنعا به همراه قبایلی که «ابوعلی الحاکم» آماده کرده است، آماده حمله به شهر هستند.

با وجود اینکه نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی از حمایت هوایی گسترده‌ای برخوردار هستند اما در ممانعت از پیشروی نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به سمت مأرب نتوانستند، خللی ایجاد کنند و این پیشروی همچنان ادامه دارد و نیروهای صنعا طی روزهای گذشته به مرکز العبدیه در جنوب این استان نزدیک شده اند یعنی جایی که آخرین خط امداد رسانی نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی است.

همچنین نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر مناطق بیشتری از منطقه «مدغل» واقع در غرب شهر مأرب مسلط شده اند که این منطقه به مثابه یکی از دروازه‌های اصلی مأرب محسوب می‌شود. این در حالی است که برخی مواضع نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی از کنترل آنها در حومه شهر مأرب خارج شده است.

این شکست‌ها حالتی از سرخوردگی را در صفوف نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی در مأرب شکست‌های متوالی، حالتی از سرخوردگی را در صفوف نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی در مأرب ایجاد کرده است ایجاد کرده است به ویژه پس از اینکه صدها نفر از افراد قبایل از جبهه‌های درگیری در اطراف شهر مأرب عقب نشینی کرده اند و فرماندهان نظامی وابسته به عبد ربه منصور هادی به همراه گردان‌های خود به نیروهای صنعا ملحق شده اند.

در واقع عملاً شهر مأرب از سه طرف در محاصره قرار گرفته و این در حالی است که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، تصمیم به تمام کردن نبرد را به تلاش‌ها و وساطت‌های محلی معطوف کرده؛ زیرا صنعا امیدوار است که از خونریزی پرهیز شود و شهر مأرب ویران نشود به ویژه که بسیاری از ساکنان آن طی هفته‌های گذشته از همراهی نیروهای عبد ربه منصور هادی خودداری کرده اند.

این در حالی است که منابع یمنی فاش کردند که ائتلاف سعودی به این جمع‌بندی دست‌یافته است که شهر «مأرب» در مرکز یمن نیز به‌زودی همانند «نِهِم» و «الجوف» به کنترل نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن درخواهد آمد.

نیروهای ارتش و کمیته‌های مرکزی یمن از سه جهت «مأرب» را در محاصره خود دارند. هم‌زمان قبایل استان مأرب نیز به‌شدت از جنایت عناصر وابسته به حزب «الاصلاح» به علت قتل فجیع «محسن سبیعیان» و خانواده‌اش خشمگین هستند. شیخ سبیعیان از بزرگان استان مأرب به شمار می‌رود که در ۹ تیرماه به‌طرز فجیعی کشته شد.

حزب اخوانی «الاصلاح» مهم‌ترین بخش عناصر وابسته به دولت مستعفی را تشکیل می‌دهد و مرکز این حزب نیز شهر «مأرب» به شمار می‌رود. بنابراین با آزادی سازی این شهر یکی از مهلک ترین ضربات به ائتلاف سعودی در سال‌های اخیر در بخش میدانی وارد خواهد شد با آزادسازی مأرب یکی از مهلک‌ترین ضربات به ائتلاف سعودی در سال‌های اخیر در بخش میدانی وارد خواهد شد .

به‌گفته دو منبع نظامی وابسته به دولت مستعفی، ائتلاف سعودی به خارج کردن سلاح‌های سنگین خود از مأرب به سمت منطقه «الودیعه» اقدام کرد و صرفاً حضور نمادین در این شهر دارد و مأرب دیگر برای آنها جای امنی نیست.

همزمان با آن ائتلاف سعودی به دنبال شدت گرفتن حملات نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اقدام به برکناری سرتیپ عبدالحمید المزینی موسوم به ابوسلطان و گماشتن یوسف خیرالله الشهرانی به جای وی عنوان فرمانده نیروهایش در مأرب کرده است. و در حال رایزنی فشرده با قبایل منطقه برای جلب حمایت آن‌هاست؛ اما قتل فجیع «آل سبیعیان» قبایل را نیز در موضع ضدیت با ائتلاف سعودی قرار داده است.

سرتیپ «عبدالله یحیی الحاکم» رئیس سازمان اطلاعات صنعا با اشاره به اوضاع جبهه‌های مأرب، کار را تمام شده دانست و اعلام کرد که نیروهای مسلح به همراه قبایل یمنی به زودی وارد شهر خواهند شد.

وی در ضمن هشدار شدید اللحنی هم به ائتلاف سعودی درباره ارتکاب هرگونه حماقت علیه مراکز و تأسیسات اقتصادی و نفتی در استان مأرب، داد و تهدید کرد که بازوهای موشکی و پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به همه تأسیسات مهم نفتی و اقتصادی متجاوزان خواهد رسید.

سرتیپ عبدالله الحاکم فرمانده ماموریت‌های دشوار و مهندس نبردهای سرنوشت ساز

مواضع وی از این جهت حائز اهمیت است که عبدالله یحیی الحاکم مرد مأموریت‌های دشوار و مهندس نبردهای سرنوشت ساز است و وی این موضع گیری را پس از گزارش‌های میدانی اتخاذ کرده است. وی پس از اینکه خود شخصاً از اوضاع اطلاعات لازم را به دست آورده است و نیز از فرماندهان جبهه‌ها اوضاع را جویا شده، به این موضع گیری پرداخت.

پس از جنایت هولناکی که شبه نظامیان وابسته به حزب الاصلاح در وادی عبیده در مرکز استان مأرب در ۲۹ ژوئن گذشته علیه آل سبیعیان در مأرب رقم زدند. سرتیپ الحاکم معروف به ابوعلی الحاکم به مرکز استان الجوف رفت و به بسیج قبایل علیه مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی پرداخت.

در پی نجات تنها بازمانده‌ی جنایت نیروهای عبد ربه منصورهادی علیه قبیله آل سبیعیان، (ابوعلی الحاکم) برای متحد کردن قبایل منطقه علیه ائتلاف سعودی به استان «الجوف» رفت. در این جنایت که ۹ نفر از اعضای قبیله آل سبیعیان (ساکن در منطقه وادی عبیده واقع در شرق استان مأرب)، به جرم حمایت از انصارالله و عدم همکاری با ائتلاف سعودی توسط نیروهای منصورهادی کشته شدند، تنها نوجوانی به نام «عبدالله محسن سبیعیان» جان سالم به در برده است. وی توسط بزرگان قبایل منطقه به «الجوف» منتقل شده است.

عبدالله یحیی الحاکم معروف به (ابوعلی الحاکم) رئیس سازمان اطلاعات انصارالله، پس از سفر به استان الجوف با بزرگان قبایل بکیل، مذحج، حمیر و حاشد دیدار کرده و ضمن تجدید پیمان، مشارکت آنها در نبردهای مأرب و الجوف را دریافت کرده است.

ابوعلی الحاکم از فرماندهان وابسته به انصارالله یمن است که فاتح نبردهای دماج، فتنه علی عبدالله صالح در صنعاء و عملیات «فأمکن منهم» در الجوف بوده است. وی در لیست سیاه ائتلاف سعودی قرار دارد.

به موازات اخباری که از رقم خوردن قریب الوقوع نبرد مأرب به نفع نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، وجود دارد؛ نیروهای صنعا طی دو هفته گذشته بر شدت حملات موشکی خود به مواضع و مراکز نظامی ائتلاف سعودی و مزدورانش در مأرب افزوده است.

اهمیت راهبردی مأرب

مأرب نام استانی تاریخی و مهم در یمن است و بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت و همچنین ۱۷۴۰۵ کیلومتر مربع مساحت دارد. مأرب در دوره ۶۵۰ قبل از میلاد تا ۱۱۵ میلادی پایتخت حکومت یمن (سبأ) بوده است و هم اکنون کاخ و سدی تاریخی در مأرب وجود دارد که مربوط به این دوره است. آب و هوای این استان در مناطق کوهستانی و بیابانی مختلف است و علیرغم وجود خشکسالی، کشاورزی و دامپروری عمده فعالیت مردم ساکن این استان است.

مأرب از منابع نفتی و گازی بسیاری برخوردار است و دارای نیروگاه تولید برق است. مأرب تا سال ۲۰۱۴ میلادی به سایر استان‌های یمن نیز برق، گاز و نفت صادر می‌کرد که با آغاز جنگ در یمن این روند با مشکل روبه‌رو شد. بنابر گزارش منابع محلی پالایشگاه صافر که منبع تولید نفت و گاز استان مأرب است، سالانه بیش از ۷۰۰ هزار تُن گاز و ۹ الی ۱۸ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند.

صافر دو خط لوله اصلی دارد که یکی از آنها از طریق صنعاء و عبور از استان ذمار، نفت را به بندر رأس عیسی در الحدیده متصل می‌کند، و دیگری خط لوله انتقال گاز است که با عبور از استان شبوه به بندر بلحاف در سواحل جنوب یمن متصل شده است.

همچنین دو خط لوله داخلی دیگر وجود دارد که یکی از آنها نفت را به صنعاء منتقل می‌کند و دیگری گاز را به غرب شهر سیئون در استان حضرموت می‌رساند.در مأرب چند قبیله سکونت دارند که سه قبیله جزء قبایل بزرگ یمن هستند. بطور کلی اهمیت استان مأرب در شرایط فعلی یمن، در دو نکته است:

- منابع نفت و گاز

- تبدیل شدن مأرب به پایگاه حزب اصلاح و دولت مستعفی منصورهادی

به هر حال با توجه به شواهد میدانی و جنایت هولناکی که مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی در مأرب رقم زده اند، به نظر می‌رسد که فتح مأرب به دست ارتش و کمیته‌های مردمی یمن قریب الوقوع است. از دست رفتن مأرب به مثابه ضربه‌ای مهلک به متجاوزان است از همین رو ائتلاف سعودی و مزدورانش تمام توان خود را برای تسلط بر این استان به کار می‌گیرند تا این استان سقوط نکند.