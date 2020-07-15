فارابی از نگارش «پنج گرم» حمایت می کند/ یک فیلمنامه آخرالزمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، علی موذنی داستان نویس، فیلمنامهنویس و نمایشنامهنویس نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی «پنج گرم» را با حمایت بنیاد سینمایی فارابی آغاز کرده است.
موذنی درباره فعالیت جدید خود در سینمای ایران گفت: طرح فیلمنامه «پنج گرم» را به بنیاد سینمایی فارابی ارائه دادهام و در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه هستم. امیدوارم تا پایان این ماه بتوانم نسخه اول را به آخر برسانم.
وی درباره روند نگارش این فیلمنامه که با مضمون آخرالزمانی نوشته میشود، اظهار کرد: به تجربه میدانم که موقع نوشتن فیلمنامه تابع طرحی که ابتدا در ذهن داشتهام، نخواهم بود. طرح، خطوط کلی را مشخص میکند. موقع نوشتن است که شخصیتها و وقایع، لایههای پنهان خود را عیان میکنند و مسیری دیگر را رقم میزنند که نویسنده موقع طراحی اولیه، کمترین اشرافی نسبت به آنها نداشته و اصولا جذابیت و لذت نوشتن در همین غافلگیریهایی است که پیش میآید. اعتراف میکنم که موقع طراحی «پنج گرم» فکر نمیکردم نوشتن فیلمنامهاش اینقدر چالشبرانگیز باشد و اینقدر انرژی بگیرد. یک نمونهاش ساعتها گپ و گفت با چند پزشک برای آشنایی با موقعیتهای کاری و روانی شخصیت پزشک فیلمنامه است. مطمئنم دوستان پزشکم به ستوه آمدهاند و دنبال راه فرارند ... .
علی موذنی علاوه بر فعالیت در عرصه داستان کوتاه، رمان، داستان بلند، نمایشنامه و فیلمنامه، کارگردانی تله فیلمهایی چون «تفتیش»، «هفتاد و سومین تن»، «آپارتمان»، «یک گوشه پاک و پر نور»، «یک پله پایین تر»، «انتقام» و... را در کارنامه خود دارد. از جمله آثار او که جوایزی را از آن خود کردهاند، میتوان به رمانهای «احضاریه» (رمان برگزیده عاشورایی)، «ظهور» (رمان برگزیده در سال ۷۸)، «ملاقات در شب آفتابی» (برنده جایزه کتاب سال ۷۶)، «دلاویزتر از سبز» (یکی از آثار برتر مراسم بیست سال داستاننویسی) و «ارتباط ایرانی» (رمان تحسین شده از طرف شورای نویسندگان روسیه) اشاره کرد.
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