جذب ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عامری مقدم، مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «وضعیت بازار بورس در کشور» پخش شد، با اشاره به اینکه مشکلات ذاتی ایران، گفت: تورم باعث کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود، افراد به دنبال استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری مختلف هستند تا دارایی خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: به طور میانگین تورم کشور سالانه ۲۰ درصد بوده است، ما در مسیر اقتصادی کشور نیاز داریم بازارهای مالی در کنار سایر بازارهای دیگر برای سرمایه گذاری در اختیار مردم قرار گیرد، بازار سرمایه در سال ۹۸ بهترین بازار سرمایه گذاری بوده است.

عامری مقدم افزود: تغییر فرهنگ سرمایه گذاری باید در کشور کشور ایجاد شود، بازار سرمایه در مقابل بازارهای موازی بهترین بازدهی را کسب کرده است.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: در بازار سرمایه شرکت‌هایی هستند که می‌توانند از طریق این بازار تأمین مالی انجام دهند، دولت نیز یکی از بازیگران مهم این بازار است و می‌تواند از این بازار برای تأمین مالی خود که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور استفاده کند.

وی ادامه داد: در چند ماه گذشته بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه وارد شده است، حضور مردم در بازار سرمایه در فاصله کوتاهی اتفاق افتاد بنابراین طبیعی است که زیر ساخت‌ها با این هجوم مردم دچار اختلال می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه عرضه‌های اولیه و افزایش شناوری سهام شرکت‌ها به منطقی شدن رشد بازار بورس کمک می‌کند، گفت: ممکن است رشد بازار سرمایه اندکی نگران کننده باشد اما راهکارهای پیشنهادی باید قابلیت اجرا داشته باشد و دولت باید در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام دهد.

مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس بیان کرد: نسبت قیمت به درآمد بازار بورس نشان می‌دهد که این بازار قابلیت رشد خوبی را دارد و مردم نیز از آن استقبال خواهد کرد.