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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۵

تروریستها در شمال ادلب به جان هم افتادند

تروریستها در شمال ادلب به جان هم افتادند

منابع وابسته به مخالفان سوری از درگیری های شدید میان تروریستها در شمال ادلب واقع در شمال غرب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع وابسته به مخالفان سوری از درگیری میان تروریستها در شمال ادلب واقع در شمال غرب سوریه خبر دادند.

این منابع بیان کردند که سرکرده یک گروه وابسته به داعش در جریان تیراندازی با گروهی دیگر از تروریستها یعنی هیئت تحریر الشام کشته شده است.

این درگیری نیمه شب گذشته در حومه شمالی ادلب رخ داده است.

منابع وابسته به مخالفان به حمله تروریستهای هئیت تحریر الشام در سرمین و سرمدا در حومه ادلب در اواخر شب گذشت و بامداد امروز و بازداشت شماری از تروریستهای داعش و درگیری با داعشی هایی که تسلیم نشده اند، اشاره کردند.

کد مطلب 4975087

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