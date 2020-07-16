به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اوپک، بیستمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (JMMC) دیروز چهارشنبه (۲۵ تیرماه) از طریق ویدئوکنفرانس و به ریاست عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی به همراه الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، برگزار شد.

این کمیته گزارش ماهانه تهیه شده توسط کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک (JTC) و تحولات اخیر در بازار جهانی نفت را از زمان نشست پیشین خود در ۱۸ ژوئن (۲۹ خردادماه) ۲۰۲۰ بررسی کرد و چشم‌انداز بازار در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی را مورد توجه قرار داد.

این کمیته بر اهمیت «توافقنامه همکاری» (DOC) در پشتیبانی از ثبات بازار نفت تأکید کرد. در همین راستا، بر تصمیم تاریخی همه کشورهای شرکت کننده در دهمین نشست فوق‌العاده وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در ۱۲ آوریل سال ۲۰۲۰ برای کاهش تولید نفت خام و تصمیم‌های نشست اخیر ۱۷۹ اوپک و یازدهمین نشست وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۱۷ خردادماه) تأکید شد. این تصمیم شامل تمدید کاهش تولید کنونی نفت تا پایان ماه ژوئیه و تعهد کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه کاهش تولید، برای جبران پایبند نبودن در ماه‌های مه و ژوئن و پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) به تعهدهای خود در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر می‌شود.

این کمیته بر نشست‌های ماهانه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپ و کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک به منظور نظارت بیشتر و کمک به درک بهتر اصول بازار تأیید کرد.

این کمیته سطح پایبندی تک تک اعضای اوپک به سهمیه کاهش تولید را بررسی کرد و بر اهمیت دستیابی اعضا به پایبندی کامل به این سهمیه‌ها و جبران هرگونه تخطی از سهمیه تأکید کرد. این کمیته برنامه‌های اعلام‌شده کشورهای تخطی‌کننده برای جبران این تخطی را بررسی و دوباره بر اجرای آنها تأکید کرد.

این کمیته تأکید کرد که دستیابی به پایبندی ۱۰۰ درصدی از سوی همه کشورهای شرکت‌کننده نه تنها منصفانه است، بلکه برای تلاش‌های دوباره در زمینه بازگرداندن توازن به بازار و کمک به تحقق ثبات درازمدت در بازار نفت بسیار مهم است.

پایبندی ۱۰۷ درصدی به توافق کاهش تولید اوپک پلاس در ژوئن ۲۰۲۰

این کمیته داده‌های تولید نفت خام مربوط به ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ را بررسی کرد و از عملکرد قابل توجه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری و پایبندی ۱۰۷ درصدی آنها در ماه ژوئن استقبال کرد، دستاوردی که به‌طور گسترده‌ای در بازار مورد توجه قرار گرفت.

این کمیته از کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، کویت و عمان برای کاهش عرضه مازاد و داوطلبانه در ماه ژوئن ۲۰۲۰ قدردانی کرد.

این کمیته خاطرنشان کرد: بدون درنظر گرفتن کاهش عرضه مازاد و داوطلبانه، سطح پایبندی در ژوئن سال ۲۰۲۰، ۹۵ درصد بود - بالاترین مقدار از زمان آغاز توافقنامه همکاری در ژانویه سال ۲۰۱۷.

این کمیته از کمیته مشترک فنی و دبیرخانه اوپک خواست که از نزدیک اجرای برنامه‌های جبرانی کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه تولید را رصد کند و نتایج آن را به کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک گزارش دهند.

از کشورهایی که تاکنون نتوانسته‌اند به سهمیه کاهش تولید خود پایبند باشند خواسته شد برنامه‌های جبران تخطی از پایبندی به سهمیه کاهش تولید خود در ماه ژوئن ۲۰۲۰ را تا پایان ژوئیه سال ۲۰۲۰ به دبیرخانه اوپک ارائه دهند.

این کمیته از مشارکت آنگولا، گابن، سودان جنوبی و کنگو استقبال کرد و یادآور شد که این کشورها به برنامه‌های تولیدی و جبرانی خود طبق توافقنامه همکاری دوباره پایبند بوده‌اند.

این کمیته مشاهده کرده است که با باز شدن اقتصادها در سراسر جهان، نشانه‌های دلگرم کننده‌تری از پیشرفت وجود دارد. در حالی که ممکن است در بعضی مناطق دوباره محدودیت‌های منطقه‌ای یا جزئی برای مهار کرونا اعمال شود، علائم بهبودی چه در بازارهای فیزیکی و چه در بازارهای آینده قابل مشاهده است.

کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک پلاس اعلام کرد که با انتقال به مرحله بعدی توافقنامه، افزایش عرضه ناشی از تسهیل برنامه‌ریزی‌شده کاهش تولید با بهبود تقاضا، مصرف می‌شود.

این کمیته یادآور شد: به‌دلیل بیماری همه‌گیر کرونا، افزایش مصرف فصلی بیشتر است. برای بسیاری از شرکت‌کنندگان در توافق‌نامه همکاری، افزایش تقاضا برای خدمات شهری و همچنین تغییر در الگوهای سفر، افزایش تقاضای داخلی بنزین و دیزل را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه تأثیر آن بر صادرات کشورهای شرکت‌کننده توافقنامه همکاری محدود خواهد شد.

افزون بر این، برنامه جبران تخطی از سهمیه‌های توافق شده به معنای افزایش سطح سازگاری خواهد بود.

نشست‌های آینده کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک و کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک به ترتیب در تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ اوت (۲۷ و ۲۸ مردادماه) برگزار می‌شود.

