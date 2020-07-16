اختلاف امتیاز برای استقلال زیاد بود و قهرمانی دور از ذهن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در حاشیه تمرین امروز استقلال تهران درباره آخرین وضعیت آبی پوشان پایتخت قبل از دیدار با صنعت نفت آبادان گفت: در دو سه روز گذشته تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم. بازیکنانی که کرونای آن‌ها مثبت بود، دو روز است به تمرینات اضافه شدند. چند مصدوم هم داشتیم که خدا را شکر به تیم برگشتند. آخرین روز تمرین‌ قبل از بازی صنعت نفت است و برای گرفتن سه امتیاز به آبادان می‌رویم.

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران افزودک با یک بازی معوقه در جدول، ششم هستیم و امیدواریم با پیروزی بتوانیم به شرایط بهتری در رده بندی جدول برسیم.

وی درباره شانس کم استقلال برای قهرمانی در ادامه بازی ها تاکید کرد: صد درصد. از زمانی شروع دوباره بازی‌ها با توجه به اختلاف امتیازی که وجود داشت، قهرمانی دور از ذهن بود. در دو، سه بازی گذشته هم نتیجه نگرفتیم و امیدواریم در ادامه بتوانیم دوم شویم و سهمیه بگیریم.

کریمی درباره سفر به آبادان و مشکلاتی که در شرایط فعلی با توجه به بیماری کرونا وجود دارد یادآور شد: به هر حال احتمال دارد برای تیم‌های دیگر هم این مشکل پیش بیاید. باید کسانی که تصمیم به برگزاری مسابقات گرفتند، تصمیم بگیرند. الان مشخص نیست بازی‌ها تا چه تاریخی قرار است ادامه پیدا کند و از آن طرف در چه تاریخی لیگ جدید شروع می شود. امیدوارم حداقل تفکر خوبی پشت این تصمیمات باشد. خدا را شکر پرواز استقلال به آبادان چارتر است و مثل دفعه قبل نیست که همه جا شلوغ باشد. امیدوارم این‌بار راحت بتوانیم سفر کنیم.

کریمی در مورد شایعه محرومیت استقلال از سه پنجره‌ نقل و انتقالاتی تصریح کرد: ما هم روز گذشته از خبرهای منتشر شده متوجه شدیم اما مدیرعامل باشگاه گفت چنین چیزی نیست. امیدوارم با پرداخت بدهی‌ها این محرومیت ها هم بخشیده شود.

هافبک استقلال درباره انگیزه بازیکنان این تیم در ادامه رقابت های فصل جاری تاکید کرد: انگیزه لازم را داریم. موضوعی هم که وجود دارد،‌ ما با دو، سه تیم بالای جدول بازی مستقیم داریم و امیدواریم با پیروزی در این بازی‌ها سهمیه خودمان را قطعی کنیم.

هافبک تیم استقلال درباره تساوی با تراکتور در هفته گذشته گفت: شش روز به خاطر ترس از آلوده شدن به ویروس کرونا تمرین نکردیم و با یک جلسه تمرین مقابل تراکتور بازی کردیم. امیدواریم دیگر این اتفاقات برای تیم ما و کلا هیچ تیمی تکرار نشود. تعدادی مصدوم و محروم و بیمار هم داشتیم که در این بازی نبودند.

کریمی درباره میزان دریافتی اعضای تیم تاکید کرد: یک ماه از تاریخ پایان قرارداد فصل جاری گذشته اما تنها ۶۰ درصد پرداختی داشته اند. نمی دانم تا چه زمانی این وضعیت ادامه دارد.

هافبک ابی پوشان پایتخت راجع به وضعیت فصل اینده خود با استقلال خاطرنشان کرد: صحبتی با من نشده است. اول باید بدهی‌ها را تسویه کنند. بالاخره همه بچه‌ها زندگی دارند و روی این پول حساب می‌کنند. به هر حال زندگی سخت شده و اصلا نمی‌دانیم چه خواهد شد. فقط به ما قول داده‌اند که پرداخت می شود.