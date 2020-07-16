به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی صبح پنجشنبه در بازدید از موزه و اقامتگاه بوم گردی در حال ساخت بندرگاه اظهار داشت: روستاهای ساحلی شهرستان بوشهر از ظرفیت‌های بسیاری برای رونق و توسعه صنعت گردشگری برخوردارند.

وی افزود: تشویق و جذب بخش خصوصی در حوزه گردشگری به ویژه حوزه گردشگری روستایی و دریایی از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار و مورد حمایت مدیریت استان و شهرستان قرار دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری بوشهر خاطرنشان کرد: آمادگی لازم برای همکاری و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران علاقمند به ورود به این حوزه را داریم.

اخلاقی افزود: بهره برداری از این پروژه منجر به تکمیل چرخه گردشگری در این روستای ساحلی می‌شود و زمینه حضور گردشگران را در این روستا فراهم خواهد کرد.

زنگنه بخشدار مرکزی بوشهر نیز اظهار داشت: احداث بوم گردی به رونق و توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در روستا منجر خواهد شد.

این پروژه در سه بخش موزه‌ای، اقامتگاهی و کارگاهی صنایع دستی در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر با پیشرفت حدود ۷۰ درصدی در بندرگاه در حال ساخت است که پیش بینی می‌شود در دهه مبارک فجر به بهره برداری برسد.