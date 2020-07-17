شورای نگهبان در زنجان ۴۰۰۰ نفر عضو نظارتی دارد

حسین میرزا پور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شورای نگهبان یکی از ارکان مهم کشور است که وظایف خطیری همچون تأیید صلاحیت نامزدها، تأیید فرآیند برگزاری انتخابات، نظارت بر تدوین قوانین و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع اسلام را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان قانون اساسی از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: نظارت بر برگزاری سالم انتخابات از رسالت‌های مهم شورای نگهبان است.

میرزا پور با بیان اینکه بیش از چهار هزار نفر اعضای نظارتی در استان زنجان داریم، تاکید کرد: بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر با توجه به شرایط انتخابات به کار گیری می‌شوند.

وی تعداد اعضای شبکه نظارتی ساماندهی شده شورای نگهبان در استان زنجان را بیش از ۹ هزار نفر اعلام کرد و یاد آور شد: از تمام اقشار مختلف جامعه نیرو در شبکه نظارتی شورای نگهبان فعالیت می‌کنند و نباید این افراد در جریان‌های سیاسی حضور داشته باشند و بی طرف بوده و برای نظام فعالیت کنند.

میرزاپور با بیان اینکه در مجموعه نظارتی روند اجرای قانون تعریف‌شده است، چه در طول سال و چه در موعد انتخابات تاکید این است تا مر قانون اجرا شود، افزود: اعضای نظارتی شورای نگهبان سرباز نظام و ولایت هستند و باید وظیفه نظارتی خود را به خوبی و با شفافیت انجام دهند.

وی با بیان اینکه اسفند ماه سال گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ابراز کرد: انتخابات مجلس انتخابات بومی استان‌ها است و وظیفه سنگینی در این موضوع وجود دارد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان زنجان، تاکید کرد: بالای ۲۸۰ نفردر انتخابات مجلس شورای دور یازدهم در استان زنجان ثبت نام کرده بودند و بررسی صلاحیت به خوبی انجام شد.

میرزا پور با بیان اینکه انتخاب دو نفر از نامزدهای مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شده است، گفت: هئیت نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان زنجان آماده برگزاری اتنتخابات دور دهم مجلس است.