  1. سلامت
  2. درمان
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۹:۰۷

در همایش سالانه دیابت؛

تاثیرات کووید ۱۹ بر دیابت بررسی می شود

تاثیرات کووید ۱۹ بر دیابت بررسی می شود

ششمین همایش سالانه دیابت در دو روز متوالی به صورت مجازی در سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین همایش سالانه دیابت (IDS) روزهای ۲۶ و ۲۷ تیر ۹۹ با محوریت اعتلای درمان دیابت در ایران و منطبق با آخرین گایدلاین‌ها و راهنماهای درمان دیابت در دنیا برگزار می‌شود.

بنابر این گزارش در این رویداد بزرگ که امسال در راستای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به‌دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ به صورت آنلاین برگزار می‌شود، اساتید برجسته‌ای از دانشگاه‌های کشور سخنرانی خواهند داشت.

اطلاعات جدید گایدلاین‌های دیابت و اهمیت در نظر گرفتن عوارض قلبی عروقی آن، کووید ۱۹ و تأثیرات متقابل آن بر روی دیابت، نکات ملزوم برای استفاده از داروهای دیابتی، زمان صحیح شروع انسولین درمانی و داروهای جدید دیابتی غیر انسولینی همچون GLP۱-RA ها بر حسب گایدلاین‌ها، بررسی هزینه اثربخشی انسولین و تولید داخل و زنجیره تأمین ازجمله موضوعاتی است که در همایش این دوره به آنها پرداخته خواهد شد.

کد مطلب 4975866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها