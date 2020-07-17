تاثیرات کووید ۱۹ بر دیابت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین همایش سالانه دیابت (IDS) روزهای ۲۶ و ۲۷ تیر ۹۹ با محوریت اعتلای درمان دیابت در ایران و منطبق با آخرین گایدلاینها و راهنماهای درمان دیابت در دنیا برگزار میشود.
بنابر این گزارش در این رویداد بزرگ که امسال در راستای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی بهدلیل همهگیری بیماری کووید ۱۹ به صورت آنلاین برگزار میشود، اساتید برجستهای از دانشگاههای کشور سخنرانی خواهند داشت.
اطلاعات جدید گایدلاینهای دیابت و اهمیت در نظر گرفتن عوارض قلبی عروقی آن، کووید ۱۹ و تأثیرات متقابل آن بر روی دیابت، نکات ملزوم برای استفاده از داروهای دیابتی، زمان صحیح شروع انسولین درمانی و داروهای جدید دیابتی غیر انسولینی همچون GLP۱-RA ها بر حسب گایدلاینها، بررسی هزینه اثربخشی انسولین و تولید داخل و زنجیره تأمین ازجمله موضوعاتی است که در همایش این دوره به آنها پرداخته خواهد شد.
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