به گزارش خبرنگار مهر، حسین فهیمی درباره علت واریز نشدن مبلغ فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت برای برخی از سهامدارانی که سفارش فروششان را ثبت کرده‌اند، گفت: اولویت ما در شرکت سپرده گذاری، حفاظت از وجوه دارایی‌های مردم است. در فروش سهام وسواس زیادی به خرج می‌دهیم که مبلغ مورد نظر حتماً به حساب همان فرد واریز شود بنابراین اگر به عنوان مثال شماره شبا اشتباه باشد، راکد باشد یا به دلیل دستورات قضائی مسدود شده باشد امکان واریز وجه وجود ندارد.

سخنگوی سهام عدالت ادامه داد: از مجموع بیش از یک میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالتشان را ثبت کرده‌اند، تنها ۳ هزار نفر دچار مشکل شدند یعنی شماره شبای‌شان به گونه‌ای است که امکان واریز وجه وجود ندارد (یا مسدود است یا راکد است و یا به دلایل دیگر نمی‌توان وجه را به حساب آنها واریز کرد) درباره این عزیزان، هم بانک‌ها و هم کارگزاری‌هایی که سفارش فروش را دریافت کرده‌اند تلاش می‌کنند از طریق تماس و ارتباط با آن سهامدار، اطلاعات صحیح دیگر از جمله حساب مطمئن را از او دریافت کنند.

فروش سهام عدالت افراد زیر ۱۸ سال از طریق ولی یا قیم قانونی

وی درباره نحوه فروش سهام عدالت افراد زیر ۱۸ سال، گفت: در راستای حفاظت از دارایی‌ها، یکی از دشواری‌ها افراد زیر ۱۸ سال است. دشواری کار اینجا است که فرد مورد نظر نمی‌تواند سفارش گذاری کند بلکه باید فرد دیگری از طرف او سفارش گذاری را انجام دهد بنابراین ما باید بدانیم فردی که سفارش را ثبت می‌کند آیا ولی یا قیم قانونی این شخص است یا خیر.

فهیمی اظهار داشت: برای فروش سهام عدالت هم این فرد زیر ۱۸ سال و هم ولی یا قیم او باید در سجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند. بعد از احراز هویت، کارگزاری‌ها این امکان را دارند که اطلاعات سجام را مبنا قرار دهند و سفارش فروش را تأیید کنند.

رئیس شرکت سپرده گذاری مرکزی در پاسخ به این سوال که وقتی این افراد نمی‌توانند شماره تلفن همراه به نام داشته باشند چگونه می‌توانند سهامشان را بفروشند، گفت: در ثبت سجام افراد زیر ۱۸ سال، نیازی نیست که خودشان شماره تلفن همراه به نام داشته باشند بلکه هنگام ثبت نام سامانه سجام با توجه به تاریخ تولد فرد از شما قبول می‌کند که شماره همراه ولی یا قیم را وارد کنید.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شرکت سپرده گذاری برنامه‌ای دارد که سهامداران عدالت بتوانند دارایی به فروش رفته خودشان را ببینند، گفت: کسانی که ۳۰ درصد دارایی‌شان را یک جا سفارش فروش می‌دهند، نمی‌دانند سبد دارایی‌شان به چه میزان و به چه قیمتی فروخته شده است. اما کسانی که با مراجعه به سامانه کارگزاری‌ها تعداد نماد در یک سهم را انتخاب می‌کنند قادر هستند وضعیت فروش خودشان را مشاهده کنند بنابراین آنهایی که علاقه‌مندند قیمت به فروش رفته دارایی‌شان را ببینند به جای فروش یکجا ۳۰ درصد، فروش در هر نماد را انتخاب کنند و توصیه ما نیز این است که اگر کسی قصد فروش سهام عدالت خود را دارد از این طریق اقدام کند.

کارگزاری‌ها مصلحت سهامداران را در فروش سهام عدالت در نظر می‌گیرند

فهیمی ادامه داد: مردم اطمینان داشته باشند که یکی از اولویت‌های اصلی کارگزاری‌ها رعایت مصلحت سهامداران سهام عدالت است به همین جهت تلاش می‌کنند تا در بهترین شرایط بازار، سهام عدالت آنها را به فروش برسانند.

سخنگوی سهام عدالت تصریح کرد: به طور خلاصه می‌توان بیان کرد، کسانی که سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی داشتند باید حدود ۲.۵ میلیون تومان و کسانی که سهام عدالت یک میلیون تومانی داشتند باید مبلغ ۵ میلیون تومان دریافت کنند اگر مبالغ واریز شده کمتر از این بوده است باید بار دیگر به آن محلی که سفارش داده‌اند مراجعه کنند.