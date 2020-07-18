داوطلبان کنکور خود را برای ۳۱ مرداد آماده کنند

به‬ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه تلویزیونی پرسشگر، قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در‬ برنامه‬ پرسشگر‬ که‬ شامگاه‬ گذشته‬ پخش‬ شد، ‬ با بیان اینکه تمام هم و غم ما این ‏است که سندتحول بنیادین در آموزش و پرورش اجرا شود گفت: اگر می‌گوئیم ۲۰۳۰ جز خیانت چیز دیگری نیست، باید روی ‏این سند تحول سرمایه گذاری کنیم که به تنهایی وظیفه آموزش و پرورش نیست و تمام دستگاه‌ها باید همکاری کنند.‏

وی با اشاره به پیشنهاد ارائه یک طرح مشترک میان وزارت آموزش و پرورش و مجلس با موضوع ساماندهی نیروی انسانی ‏گفت: میان طرح و لایحه تفاوت است. اگر همکاران مجلس با طرح خالی وارد شوند یقیناً شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ می‌گیرد ‏و رد می‌شود. پیشنهادم این است که در آن جلسات مشترک حتماً از دکتر نوبخت و دکتر انصاری هم در کمیسیون آموزش دعوت ‏شود که مغایرت اصل ۷۵ در این طرح مشترک دیده نشود.

احمدی لاشکی افزود: اگر اینها با هم حضور داشته باشند موضوع یا در بودجه سنواتی دیده می‌شود یا بالاخره برنامه‌ای تدوین ‏می‌شود. از این مجلس انتظار داریم در برنامه پنج ساله توسعه هفتم این موضوع سیاست‌های کلی نیروی انسانی لحاظ شود.‏

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مهرماه امسال ۱۹۷ هزار نیروی انسانی کمبود داریم گفت: ‏باید به گونه‌ای عمل کنیم که تعدادی از کمبود را جبران کنیم. یک راهکار، استخدام از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه ‏فرهنگیان است که مجوز ۲۷ هزار و ۳۰۰ نفر را برای امسال داریم.‏

وی ادامه داد: همچنین ۲۰ هزار خروجی از دانشگاه فرهنگیان داریم که تحصیلشان تمام شده و وارد سیستم می‌شوند. ۵۰۰۰ ‏ردیف استخدامی هم از سال‌های قبل داریم که تقریباً روی هم رفته ۵۲ هزار نفر تأمین می‌شود. مابقی ر ا چه طور حل می‌کنیم ‏که می‌گوئیم مانند مسکّن است نه معالجه؟ ‏

احمدی لاشکی ادامه داد: راه‌های جبران ما سرباز معلم، حق التدریس شاغل، بازنشسته، آزاد، معلمان تمام وقت (۱۵ هزار نفر ‏در سال گذشته از این طریق تأمین نیرو شد) هستند. اینها ممکن است به صورت موقت مشکل کمبود نیرو را برای سال ۱۴۰۰ ‏حل کند.‏

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به قانون تبصره ۱۰ ماده ۱۷ گفت: با توجه به استفساریه آخر ‏مجلس دهم، شیوه نامه تعیین تکلیف پیش دبستانی‌ها و خرید خدماتی‌ها هم هماهنگ شده و نامه وزیر به سازمان امور اداری ‏استخدامی زده شده که سازمان امور اداری استخدامی هفته گذشته نامه آن را به هیئت دولت ارائه کرده است که انتظار داریم این ‏اصلاحیه کوچک هم خارج از نوبت تصویب شود که این گروه‌ها هم سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.‏

احمدی لاشکی ادامه داد: این چهار گروه حق التدریسی ها، نیروهای پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و خرید خدماتی ها حدود ۸۰ هزار نفر می‌شوند که باید طبق قانون تا آخر ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شوند. امسال ۲۵ هزار و ۴۰۰ سهمیه به اینها دادیم. آموزشیاران نهضتی اخیراً در آزمون داخلی شرکت کردند و قرار است هفته اول مرداد نتایج اعلام شود و هرکدام ۵۰ ‏درصد نمره را کسب کنند جذب می‌شوند و بر اساس نیاز منطقه در استان، جنسیت و رشته تحصیلی امتیازبندی‌ها انجام می‌شود. ‏این نیروها باید تا آخر ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شوند. ‏

وی ادامه داد: انتظارم از مجلس جدید این است که بودجه جذب این افراد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که دولت آن را تا ۱۵ آذر تقدیم ‏می‌کند دیده شود که این افراد فدا شوند. اگر این اتفاقات افتاد می‌توانیم این ساماندهی را انجام دهیم وگرنه این قصه تکراری هر ‏ساله را خواهیم داشت.‏

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره مبحث اصلاح برنامه درسی ملی گفت: در بحث ساعات کلاسی و ‏برنامه درسی ملی مجوز به مجموعه شورای عالی آموزش و پرورش داده شده است. اما درباره تقویم آموزشی که زمان فعالیت ‏مدارس چگونه باشد و … به مجلس بر می‌گردد. ‏

احمدی لاشکی افزود: بررسی میدانی در برخی کشورها در این باره انجام دادم و به ما می‌گفتند که هر ۱۰ سال یک بار در ژاپن ‏کتاب بازنگری می‌شوند و در آلمان هم هر پنج سال یکبار این اتفاق می‌افتد. ‏

وی درباره تغییر زمان برگزاری کنکور سراسری گفت: تعیین زمان قطعی برای برگزاری کنکور مقدور است؛ همانطور که ‏آزمون نهضت سوادآموزی هفته گذشته با رعایت پروتکل‌ها برگزار شد. ولی تا ستاد ملی کرونا نظر ندهد ما نباید نظر بدهیم. فعلاً ‏تصمیم گیر نهایی، ستاد ملی کرونا است. مطلق نمی‌توان در این باره صحبت کرد. فعلاً داوطلبان آماده باشند و خودشان را برای ‏‏۳۱ مرداد آماده کنند. مسئولیت تأمین بهداشت محیط با وزارت علوم است و قطعاً پای کار خواهند بود و برنامه ریزی های لازم را ‏خواهند داشت.‏

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: کار سختی نیست و می‌توانند بحث ضدعفونی محیط و افراد را ‏انجام دهند و مراقبت کنند.‏

احمدی لاشکی در واکنش به اظهارات حاجی بابایی مبنی بر اینکه مقصر کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش به بعد از ‏سال ۹۲ برمی گردد گفت: قبل از سال ۹۲ هم مقصر داریم و اینطور نیست که فقط مربوط به بعد از سال ۹۲ باشد. دانشگاه ‏فرهنگیان از چه زمانی منحل شد؟ از آن زمان که مراکز تربیت معلم را بستیم به این نقطه فعلی رسیدیم.‏

وی ادامه داد: امسال شرایط متفاوت است و با توجه به اینکه باید بخشی از آموزش‌ها از طریق فضای مجازی ارائه شود می‌توانیم نیاز به نیروی انسانی را تا حدودی تعدیل کنیم. ضمن آنکه عدد کمبود ۲۵۰ هزار معلم که آقای حاجی بابایی بیان کرد ‏مربوط به سال ۱۴۰۱ است. همچنین نباید روی عدد و رقم تمرکز کنیم باید به کیفیت نیروی انسانی هم توجه کنیم.‏

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: نظام رتبه بندی تا حدودی در حال انجام است. مبالغ افزایش یافته ‏قابل توجه بود اما تورم به گونه‌ای است که شاید چندان به چشم نیاید. اما باز هم کار بزرگی بود که انجام شد و باید قدرشناسی ‏کرد. در نظام رتبه بندی معلمان به پنج دسته تقسیم می‌شوند آیا روی ارتقای کیفیت معلمان کاری شده است؟ انتظار داریم نمایندگان ‏مجلس ما را یاری کنند و کمک برسانند که کیفیت را هم ارتقا دهیم. ‏

احمدی لاشکی با بیان اینکه به شدت مخالفم که مؤسسات کنکور به برگزاری کنکور امسال کمک کنند گفت: سال‌های بعد بحث ‏حذف کنکور را داریم و نباید به اینها بدهکار بشویم. دولت باید بایستد و کنکور امسال را اجرا کند. سلامت دانش آموزان برای ما ‏مهم است از ۱۵ شهریور برای بازگشایی مدارس اعلام آمادگی کرده ایم و وضعیت‌های مختلف را درنظر گرفته و بر اساس استان ها تصمیم گیری می‌شود.‏

