بدافزار خطرناک بات نت بعد از ۵ ماه بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، بدافزار بات نت اموتت که به طور گسترده برای ارسال هرزنامه مورد استفاده قرار می‌گرفت و آخرین بار در ۷ فوریه سال ۲۰۲۰ رؤیت شده بود، بعد از گذشت پنج ماه دوباره فعال شده و آزار کاربران را از سر گرفته است.

تحقیقات مؤسسه امنیتی پروف پوینت نشان می‌دهد بدافزار اموتت از طریق سه سرور جداگانه مدیریت می‌شود که به اپوچ های ۱، ۲ و ۳ شهرت دارند. اموتت علاوه بر ارسال هرزنامه برای نصب بدافزار خود بر روی رایانه‌های ثالث نیز تلاش می‌کند.

بخش عمده فعالیت این بدافزار در کشورهای آمریکا و انگلیس صورت می‌گیرد و هرزنامه حاوی آن دارای لینکی است که کاربران را به بارگذاری یک فایل ورد ترغیب می‌کند که حاوی کدهای مخرب بدافزار اموتت است. در دور جدید فعالیت اموتت ۸۰ هزار پیام مزاحم در روز از طریق آن ارسال شده است. فرد یا افراد طراح اموتت هنوز شناسایی نشده اند.