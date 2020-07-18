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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۵

معرفی مدیر آموزش جشنواره فیلم کوتاه رضوی

معرفی مدیر آموزش جشنواره فیلم کوتاه رضوی

سعید پوراسماعیلی به عنوان مدیر آموزش چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره، سعید پور اسماعیلی مدیر فیلمبرداری، فیلمساز و مدرس سینما مسئولیت مدیر آموزشی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی را برعهده گرفت.

پوراسماعیلی متولد ۱۳۴۶ در نجف آباد و فارغ‌التحصیل فیلمبرداری سینما از دانشگاه هنر تهران بوده و دوره سینمای دیجیتال را در انستیتو لومیر پاریس گذرانده است.

رییس انجمن سینمای جوانان نجف آباد، مدیر اجرایی نخستین جایزه پژوهش سینمایی، معاون اجرایی و پژوهش مدرسه ملی سینما، عضو هیات موسس آکادمی ایسفا، مدیر گروه سینما و عکاسی دانشگاه های فرهنگی و هنری، کارگردانی فیلم های «آخرین خط» و «هستم اگر می روم»، مجموعه مستند «تجدید حیات پایتخت»، مستندهای «تمام دریچه ها» و «میدان مین» و... از جمله سوابق اجرایی، هنری و مدیریتی این هنرمند است.

وی هم اکنون معاونت فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران و ریاست ایسفا را برعهده دارد.

چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی با محوریت سیره علمی و عملی امام رضا علیه السلام به همت و مشارکت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اسفندماه امسال در شهر گرگان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4976499
زهرا منصوری

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