معرفی مدیر آموزش جشنواره فیلم کوتاه رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره، سعید پور اسماعیلی مدیر فیلمبرداری، فیلمساز و مدرس سینما مسئولیت مدیر آموزشی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی را برعهده گرفت.

پوراسماعیلی متولد ۱۳۴۶ در نجف آباد و فارغ‌التحصیل فیلمبرداری سینما از دانشگاه هنر تهران بوده و دوره سینمای دیجیتال را در انستیتو لومیر پاریس گذرانده است.

رییس انجمن سینمای جوانان نجف آباد، مدیر اجرایی نخستین جایزه پژوهش سینمایی، معاون اجرایی و پژوهش مدرسه ملی سینما، عضو هیات موسس آکادمی ایسفا، مدیر گروه سینما و عکاسی دانشگاه های فرهنگی و هنری، کارگردانی فیلم های «آخرین خط» و «هستم اگر می روم»، مجموعه مستند «تجدید حیات پایتخت»، مستندهای «تمام دریچه ها» و «میدان مین» و... از جمله سوابق اجرایی، هنری و مدیریتی این هنرمند است.

وی هم اکنون معاونت فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران و ریاست ایسفا را برعهده دارد.

چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی با محوریت سیره علمی و عملی امام رضا علیه السلام به همت و مشارکت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اسفندماه امسال در شهر گرگان برگزار خواهد شد.