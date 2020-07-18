مسئولان با دیدگاه دلسوزانه موضوع زکات را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید محمد سعیدی با اشاره به اینکه خداوند واجب بودن زکات را همچون نماز بیان کرده است گفت: این روایات بر این موضوع تأکید دارد که نماز فردی که زکات پرداخت نمی‌کند از نوع نماز محفوظ است نه نماز مقبول.

وی با بیان اینکه در روایات به احسان و انفاق از مال حلال تأکید بسیاری شده است گفت: اینکه مردم در وقت سختی و تنگدستی کمک می‌کنند بسیار قابل تقدیر است.

رئیس شورای زکات استان قم با اشاره به آموزه‌های دینی مبنی بر لزوم پرداخت زکات گفت: خداوند چیزی را سخت‌تر از زکات بر این امت واجب نکرده است.

وی نگاه دلسوزانه مردم را در موضوع کرونا یادآور شد و تأکید کرد: اگر مسئولان با همین دیدگاه دلسوزانه موضوع زکات را پیگیری کنند بسیاری از مشکلات با وجوه زکات مرتفع می‌شود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) ضمن تشویق مؤدیان زکات به انجام این فریضه الهی از آنها خواست که زکات خود را از طریق کمیته امداد به دست نیازمند برسانند چرا که در این فرآیند افراد فقیر شخص کمک کننده را نمی‌بیند و نمی‌شناسد که از او خجالت بکشد.

وی در خاتمه با اشاره به آیه هفتم سوره طلاق و روایتی از امام صادق (ع) گفت: خداوند و اهلبیت (ع) هم تأکید بسیاری کرده‌اند که در وقت سختی‌های خود صدقه بدهید تا مشکلات شما برطرف شود.

در ابتدای این جلسه اکبر میرشکار مدیر کل کمیته امداد استان قم و حجت الاسلام والمسلمین حسن نورالهی رئیس اداره زکات این نهاد در قم گزارشی از عملکرد کمیته امداد و شورای زکات استان ارائه کردند.