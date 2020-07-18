مراقب مصرف خودسرانه داروی «فاویپیراویر» باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی، گفت: این دارو در پروتکل درمانی بیماران کرونا وجود ندارد و تنها باید تشخیص پزشک متخصص در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی تجویز و مصرف می‌شود.



وی با بیان اینکه داروی فاویپراویر تنها در داروخانه‌های بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی موجود است، عنوان کرد: نمونه‌های موجود این دارو در بازار آزاد خارجی بوده و احتمالاً به صورت قاچاق و تقلبی وارد و با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد و هیچ تضمینی در خصوص کیفیت و اصالت آن وجود ندارد.



مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: سازمان غذا و دارو، داروهایی که در درمان بیماران کرونا مطرح می‌شود را تهیه و با نظارت وزارت بهداشت برای بیماران نیازمند در اختیار داروخانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌دهد.



وی با اشاره به استفاده سودجویان از شرایط کنونی و عرضه داروهای غیرمجاز در بازار سیاه، از پزشکان خواست در حد امکان از تجویز داروهایی که هنوز وارد پروتکل درمان نشده‌اند، خودداری کرده تا از مراجعه خانواده بیماران برای تهیه این داروها در از بازار آزاد و گرفتار شدن در چنگال افراد قاچاقچی و سودجو جلوگیری شود.