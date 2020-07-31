به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران ارتباط خوبی با مهدی طارمی دارد. آزمون این فصل موفق شد با ۱۷ گل عنوان آقای گلی لیگ روسیه را با تیم زنیت کسب کند. مهدی طارمی هم با ۱۸ گل به صورت مشترک این عنوان را در پرتغال کسب کرد.

یکی از ویژگی های بارز طارمی در پرتغال که سر و صدای زیادی هم در این فصل به پا کرد، پنالتی های این مهاجم بود که برای تیم ریوآوه گرفت و خودش هم آنها را به گل تبدیل کرد. طارمی در مصاحبه اخیر خود اعلام کرده است که پنالتی گرفتن یک نوع هنر است و او هم به خوبی این کار را انجام می دهد.

سردار آزمون در این باره از تماس دوستانش در لیگ پرتغال به او بابت پنالتی های طارمی خبر داد.

آزمون گفت: مدافعان لیگ پرتغال در اینستاگرام به من پیغام می دادند که به یار خوبت در تیم ملی (طارمی) بگو اینقدر پنالتی نگیر! طارمی در هر بازی پنالتی می گرفت. من خودم خیلی کم پنالتی گرفته ام. پنالتی گرفتن یکی از کارهای سخت است و هوش و زیرکی زیادی می خواهد.