به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه اردن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به تعرضات شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی واکنش نشان داده است.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد: از طریق کانال‌های دیپلماتیک، پیام اعتراضی را برای تل آویو در رابطه با تعرضات شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی ارسال کرده‌ایم.

در این بیانیه آمده است که تعرض صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی اقدامی باطل و مردود است که احساسات و عواطف مسلمانان در سرتاسر جهان را جریحه‌دار می‌کند.

اردن از رژیم صهیونیستی خواسته به وضعیت تاریخی و قانونی حاکم بر مسجد الاقصی به عنوان یک مکان کاملاً اسلامی احترام بگذارد.

وزارت خارجه اردن همچنین نسبت به پیامدهای ادامه تعرضات به مسجد الاقصی هشدار داده و از جامعه بین‌الملل خواسته به مسئولیت‌های خود در این باره عمل کرده و رژیم صهیونیستی را به منظور توقف تجاوزات و نقض قوانین بین‌الملل تحت فشار قرار دهد.