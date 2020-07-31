مهم ترین راهکار شناسایی و درمان زودهنگام بیماران کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا، با بیان اینکه اجرای طرح‌های غربالگری نقش مؤثری در کنترل بیماری کرونا دارد، تصریح کرد: باید با گسترش خدمات آزمایشگاهی و اعلام نتیجه تست در کمتر از ۲۴ ساعت، در کوتاه‌ترین زمان، بیماران از اقدامات درمانی و مراقبتی برخوردار شوند.

وی گفت: پزشکان و مراقبین سلامت فعال در مراکز خدمات جامع سلامت ۱۶ ساعته باید به طور مستمر با جدیدترین و به روزترین اطلاعات و دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغی آشنا شده و بر اساس آن عمل کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با تاکید بر اینکه باید با حمایت همه جانبه درون و برون سازمانی خدمات رسانی به شکلی ارائه شود که از ارجاع بیماران کووید ۱۹ به مراکز درمانی جلوگیری گردد، خاطر شأن کرد: اجرای برنامه‌های غربالگری در حوزه بهداشت مهم‌ترین راهکار در شناسایی زودهنگام بیماران و جلوگیری از انتقال به مراکز درمانی است.

گویا ارائه خدمات به صورت سرپایی در مراکز درمانی را یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: در صورت بستری شدن بیمار در مراکز درمانی باید با انجام مراقبت‌های تیمی از انتقال وی به بخش‌های مراقبت‌های ویژه و در نهایت نیاز بیمار به دستگاه ونتیلاتور تا حد ممکن کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اپیدمی‌های طولانی مدت موجب فرسودگی کادر درمانی می‌شود، اظهار کرد: سیاست‌های استراحت‌های ساعتی، روزانه و هفتگی خادمان سلامت باید مورد توجه قرار گیرد تا از خستگی و فرسودگی نیروی انسانی جلوگیری شود.