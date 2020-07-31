احتمال تاخیر در بازگشت فضانوردان به زمین با کپسول کرو دراگون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، احتمال دارد شرایط نامساعد آب وهوایی عملیات بازگشت فضانوردان آمریکایی همراه کپسول کرو دراگون به زمین را به تاخیر بیندازد. طبق برنامه ریزی ها قرار بود در دوم آگوست(یک شنبه) کپسول مذکور دو فضانورد را به زمین برگرداند.

اما پیش بینی می شود یک تندباد استوایی ۵۰۰ مایلی در دریای کارائیب اتفاق بیفتد که احتمالا به وزش بادهایی شدید در اقیانوس آتلانتیک منجر می شود. این در حالی است که قرار است کپسول سرنشین دار اسپیس ایکس در اقیانوس آتلانیک فرود بیاید.

البته ناسا و اسپیس ایکس روز چهارشنبه ماموریت بازگرداندن داگ هارلی وباب بنکن، فضانوردان ناسا به زمین را در تاریخ دوم آگوست تایید کردند. اما تیم عملیاتی این پروژه به دقت مشغول رصد وضعیت آب وهوا است.

جیم بریدنستاین مدیر ناسا در این باره می گوید: وضعیت آب وهوای استوایی ممکن است عملیات بازگشت فضانوردان همراه کپسول اسپیس ایکس را به تاخیر بیندازد. اگر شرایط آب وهوایی مساعد نباشد یا دریا ناآرام باشد، ما برای بازگرداندن فضانوردان به زمین منتظر می مانیم.

این فضانوردان در ۳۰ ماه می همراه کپسول کرو دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی سفر کردند و اکنون ۲ ماه از اقامت آنان در این ایستگاه می گذرد.

این نخستین عملیاتی بود که پس از ۱۰ سال فضانوردان را از خاک آمریکا به فضا می برد. همچنین عملیات مذکور بخشی از برنامه تجاری سازی سفرهای فضایی ناسا به شمار می آید.

جالب آنکه پرتاب کپسول در ماه میز نیز به تاخیر افتاد که دلیل آن وضعیت نامساعد آب وهوایی بود.