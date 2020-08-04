آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT کشور که مربوط به پایان سه ماه نخست سال ۹۹ می‌شود توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است.

این آمار نشان می‌دهد که تا پایان خردادماه ۹۹ بالغ بر ۷۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۶۳ نفر در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند و به بیان دیگر مشترک اینترنت هستند.

از این تعداد ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۹۴ هزار و ۵۴۸ نفر مشترک اینترنت ثابت هستند.

بررسی این آمار حاکی از آن است که نسبت به پایان سال ۹۸، شمار مشترکان اینترنت موبایل تغییر محسوسی نیافته، اما تعداد مشترکان اینترنت ثابت خانگی افزایش کمی داشته است.

بر این اساس تعداد مشترکان اینترنت ثابت که در پایان سال ۹۸ حدود ۹ میلیون و ۲۴ هزار نفر اعلام شده بود طی سه ماهه نخست امسال حدود ۷۰ هزار نفر افزایش داشته است.

افزایش شمار مشترکان اینترنت ثابت از آن جهت دارای اهمیت است که سال گذشته روند توسعه این بخش متوقف و حدود یک میلیون نفر از کاربران ADSL به دلیل مشکلات ناشی از کیفیت نامناسب سرویس و کندی سرعت، از دریافت این سرویس انصراف دادند.

این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گران‌تر است اما به دلیل کیفیت نامناسب اینترنت ثابت در کشور، کاربران ترجیح می‌دهند از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند و این موضوع افزایش ضریب نفوذ اینترنت موبایل را در سال ۹۸ به همراه داشته است.

این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که به دلیل عدم تخصیص درست منابع و عدم به‌روزرسانی تجهیزات شبکه، مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فای خانگی محروم و مجبور به خرید اینترنت گران موبایل هستند. این در حالی است که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود اما به دلیل ضعف موجود در زیرساخت این سرویس، مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در یک نظرسنجی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطرح کرده بود، از تمایل کاربران برای استفاده از اینترنت ثابت خانگی با خبر شد. ۷۵ درصد کاربران در پاسخ به سوال آذری جهرمی در این نظرسنجی که قیمت کدام اینترنت (خانگی یا ۴G) برای شما مناسب‌تر است، اعلام کردند که به استفاده از اینترنت خانگی تمایل دارند و تنها ۲۵ درصد تمایل به مصرف اینترنت ۴G داشتند.

بر این اساس وزیر ارتباطات وعده داده که «در سال ۹۹ با تمام توان شبکه اینترنت خانگی را گسترش می‌دهیم و میلیون‌ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازی در منزل) برقرار شده و با VDSL سرعت اینترنت خانگی فعلی را چهار برابر خواهیم کرد.»

هم اکنون اما این وعده وزیر ارتباطات در سه ماهه نخست امسال، تنها با افزایش حدود ۷۰ هزار مشترک دنبال شده است.

ضریب نفوذ اینترنت به ۹۴ درصد رسید

آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از روند نفوذ اینترنت در کشور، گویای ضریب نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت است و به بیان دیگر از هر ۱۰۰ نفر در کشور ۹۴ نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. در این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۹۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد اعلام شده است.

اتصال کاربران به اینترنت از طریق فناوری‌های ۴G، ۳G، ADSL، TDLTE و FTTX انجام می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۳ درصد کاربران به استفاده از فناوری ۴G و ۳G تمایل دارند، ۹.۴۹ درصد کاربر ADSL و ۱.۵۳ درصد کاربر TDLTE هستند. تنها درصد ناچیزی نیز برای اتصال از FTTX استفاده می‌کنند.

این آمار نشان می‌دهد که کاربران، اینترنت موبایل را به عنوان نقطه اتصال پذیرفته‌اند و فناوری‌های دیگری مانند شبکه دسترسی فیبرنوری نیز برایشان جذابیتی ندارد و ترجیح می‌دهند از اینترنت موبایل استفاده کنند.

شمار مشترکان اینترنت در ایران تا پایان سال ۹۸ حدود ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ نفر اعلام شده بود که نسبت به سال ۹۷ افزایش ۴ میلیون مشترک را در یک سال نشان داد.