رتبه های برتر قرآن آموزان مهد قرآن استان تهران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طرلان رجبی مدیر کانون الزهرا (س) مهد قرآن استان تهران از کسب رتبه های برتر حافظان قرآن عضو این کانون در سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن و عترت و نماز دانش آموزی در استان تهران خبر داد.

رجبی در این خصوص گفت: این حفاظ دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی، دوره دوم و دبیرستان می باشند که در حفظ اجزاء ۱۰، ۵ و یک جزء قرآن در مراحل آموزش و پرورش منطقه ۱۸ و استان تهران رتبه های برتر را کسب کردند.

این گزارش می افزاید اسامی نفرات برتر بشرح ذیل می باشند:

۱. زهرا باقر زاده – پایه دهم تحصیلی – رتبه اول – رشته ترتیل مرحله استانی

۲. زهرا بیات – پایه دهم تحصیلی – رتبه دوم – حفظ ویژه (۵ جزء) مرحله استانی

۳. اسماء مرادی – پایه نهم تحصیلی – رتبه اول – حفظ ویژه (۱۰ جزء) مرحله استانی

۴. زیبا میرزایی – پایه دهم – رتبه اول – حفظ ویژه – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش

۵. بیتا برزگر – پایه ششم – رتبه دوم – حفظ ویژه (۵ جزء) – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش

۶. هدیه ایمانی – پایه نهم – رتبه اول – حفظ ویژه (۵ جزء) – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش

۷. ریحانه عباس پور – پایه ششم – رتبه اول – حفظ ویژه (۵ جزء) – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش

۸. نفیسه بیات – پایه ششم – رتبه اول – رشته قرائت و تحقیق – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش

۹. ریحانه جلیلی – پایه چهارم – رتبه اول – رشته قرائت – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش

۱۰. ستایش فلاح – پایه سوم – رتبه سوم – حفظ اجزاء – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش

۱۱. امیرمهدی فخاری – پایه ششم – رتبه اول – حفظ ۳ جزء – آموزش و پرورش منطقه شهریار

۱۲. علیرضا عباسی – پایه چهارم – رتبه اول – حفظ ۱۰ جزء – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش

۱۳. محمد امجدیان – پایه ششم – رتبه سوم – حفظ ۵ جزء – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش

۱۴. محمد طاها محمدی – پایه سوم – رتبه اول – حفظ ۱ جزء – منطقه ۱۸ آموزش و پرورش