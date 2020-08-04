اینفانتینو: فیفا دنبال راهکار انتقال پول به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار جیانی اینفانتینو رییس فیفا، شیخ سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال ایران و روسای فدراسیون های افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان برگزار شد. رییس فیفا در آغاز گزارشی درباره آخرین تصمیم گیری های فدراسیون جهانی با توجه به شیوع کوید ۱۹ ارائه کرد.

وی با آرزوی موفقیت برای فدراسیون ها در این مقطع حساس زمانی و با اشاره به تماس مستمر خود با شیخ سلمان،رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای قاره کهن در میزبانی رقابت های مهم آتی آرزوی موفقیت کرد.

اینفانتینو همچنین گفت:در این شرایط خاص باید برای توسعه فوتبال بیشتر از گذشته تلاش کنیم. فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در کنار شماست تا برای هم و با کمک هم برای فوتبال تلاش کنیم و به طور حتم حمایت از فدراسیون های عضو ادامه خواهد داشت.

پس از صحبت های رییس فیفا،شیخ سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم با تقدیر از اینفانتینو برای برپایی این جلسه ابراز امیدواری کرد فدراسیون های عضو با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانند به بهترین شکل روند خود را پیش ببرند.

سخنران بعدی این وبینار،حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال ایران بود.

وی گفت: فوتبال باشگاهی در ایران به رغم شیوع ویروس کرونا با رعایت دقیق پروتکل ها در حال ادامه فعالیت خود هست و در این مسیر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در کنار هیات های استانی و همچنین باشگاهها تلاش گسترده ای داشتند.

سرپرست فدراسیون فوتبال ایران خاطرنشان کرد:نکته مهم در این باره در روند حرکتی فعالیت های فدراسیون، مشکل انتقال وجوهات ایران در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل تحریم های ناجوانمردانه است.بنابراین به صورت جدی از فیفا توقع داریم مقابل این تحریم های سیاسی ایستاده و مشکل انتقال مطالبات فدراسیون فوتبال را به عنوان یک کشور بزرگ و کاملا فوتبالی و عضوی قدیمی از خانواده فیفا رفع کند.

بهاروند همچنین با اشاره به اصلاح پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال و ارسال آن به فدراسیون جهانی ابراز امیدواری کرد نظر مشورتی فیفا در این باره زودتر دریافت شود.

طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال، رییس فیفا با تشکر از بهاروند گفت: فوتبال ایران بی شک یکی از قدرت های اصلی و بزرگ آسیا است. فیفا و هماهنگی کنفدراسیون فوتبال آسیا حتما تلاش می کند تا راهکاری جهت حل مشکل انتقال وجوه فدراسیون فوتبال ایران پیدا کند و سایر موارد نیز با هماهنگی کنفدراسیون انجام می شود.

شیخ سلمان هم در این باره اظهار داشت: ما به خوبی صحبت های شما را شنیدیم.به صورت قطع با فیفا برای پیدا کردن راه حل تلاش می کنیم.امیدواریم این مشکل زودتر حل شود.این موضوعی است که با هماهنگی بخش های مختلف باید مشکلش حل شود.این یک مساله کاملا فوتبالی است و نباید شرایط دیگری بر آن حاکم شود.البته با شیوع کرونا شرایط نقدینگی و تامین منابع مالی فدراسیون ها بدتر شده ولی سعی می کنیم با هماهنگی رییس فیفا این مشکل را حل کنیم.

اینفانتینو در پایان گفت: از همه شما که در این نشست شرکت کردید تشکر می کنم.البته ملاقات حضوری را ترجیح می دهم ولی این نشست ها می تواند ادامه داشته باشد و پیشنهادات شما را دریافت کنیم.فراموش نکنید فوتبال یک پدیده جهانی است و باید در سطح جهانی با آن برخورد کنیم.باید در کنار هم باشیم و مشکلات را حل کنیم.تشکر می کنم از حضورتان و امیدوارم شما را به زودی از نزدیک ببینم.مراقب خودتان باشید.