آگاهی۹۰درصدی مردم ازاصول بهداشتی/مردم به آن اصول وفادار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر عصر سه شنبه محمدرضا قدیر در مراسم تجلیل از فعالان رسانه ملی به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به حجم وسیعی از تلفات در شیوع ویروس کرونا در اروپا گفت: اگر فشار رسانه‌ها و به خصوص شبکه‌های اجتماعی نبود دولت‌های غربی به صورت جدی وارد عمل نمی‌شدند و تلفات بسیار بیشتر بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر نقش رسانه‌های در مدیریت بیماری کرونا و آگاه سازی مردم گفت: بر اساس بررسی به عمل آمده ۹۰ درصد مردم از اصول بهداشتی آگاهی دارند اما متأسفانه مردم به این اصول وفادار نیستند.

وی افزود: کلافگی، بی حوصلگی از قرنطینه، عصبانیت و پرخاشگری از عوارض این مدت بوده و به همین دلیل هم برخی اصول بهداشتی را جدی نمی‌گیرند.

قدیر وظیفه رسانه را در شرایط امروز اقناع سازی مردم، آرام سازی، امید بخشی و ترس آگاهانه بیان کرد و افزود: برای اینکه به صورت ریشه‌ای با این مسئله مقابله کنیم مردم باید سبک زندگی خود را عوض کنند مثلاً بسیاری از فعالیت‌ها را از طریق فضای مجازی و غیرحضوری انجام شود.

وی تاکید کرد: اگر ۸۵ درصد از مردم ماسک بزنند عملاً نیازی به اعمال محدودیت‌ها نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به ده برابر شدن قدرت سرایت این ویروس گفت: ما تا پیش از پیک دوم در آزمایش‌ها تنها ۱۵ درصد نتایج کرونا مثبت بود اما امروز بیش از ۵۰ درصد نتایج مثبت شده است.

وی افزود: با اشاره به تجربه، تخصص و همت کادر سلامت در استان قم برای مقابله با کرونا گفت: درمان ویروس کرونا بر روی تخت بیمارستان‌ها حاصل نمی‌شود بلکه کرونا تنها از راه پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی ریشه کن می‌شود.

قدیر با ابراز گلایه از برگزاری مراسم‌های عروس و عزا و برخی اجتماعات و میهمانی‌های غیر ضرور گفت: قدرت همه‌گیری ویروس بیشتر از قبل شده و هر جوان می‌تواند مانند بمب متحرک کرونا در سطح جامعه باشد، چنانچه آثار این بی توجهی‌ها را با آمار بالای بستری و بیماران بدحال مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبعیت از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با عنایت به فرمایشات رهبری انتظار داریم همه مردم و به ویژه هیأت‌های عزاداری و متولیان مراسم‌ها اصول بهداشتی ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرا کنند.