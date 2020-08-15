نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/ قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه بیست و پنجم مرداد ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۱۰۰ ریالی به قیمت ۵۴ هزار و ۹۶۱ ریال و هر یورو نیز با ۱۳۳ ریال افزایش به قیمت ۴۹ هزار و ۷۳۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۲۰۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۳۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۲۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۷۹ ریال، روپیه هند ۵۶۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۳۴۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۹۴۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۴۲۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۶۷۷ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۷۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۱۶ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۷۰۰ ریال، روبل روسیه ۵۷۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۳ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۱۲۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۴۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۸۳ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۹۰۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۶۵ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۶۴۲ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۸۹۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۳۸۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۶۶۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۱۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۷۰۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۲۱۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۲۱۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.