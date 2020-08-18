به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی پیشنویس «سیاستها و برنامههای اقدام شبکه ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی» به ریاست دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، با بیان اینکه مبحث اقتصاد آموزشی، در سند کم مورد توجه بوده است: در کشور ما که به دنبال دولتی بودن آموزش بودهایم رقم قابلتوجهی در مؤسسات آموزشی غیردولتی وجود دارد و باید مورد توجه باشد چرا که دولتها توان نهادسازی را مانند گذشته ندارند و باید با تصمیمگیریهای درست این موضوع به بخش خصوصی واگذار شود و نظام مقررات گذاری برای مشارکت بخش خصوصی را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در نظامهای آموزشی جهان زنجیره ارزش دیده میشود و امروز یک سیستم جهانی در حال طراحی است که نگرانکننده است، گفت: در این سند نیز باید تکمیل اکوسیستم یکجا دیده شود و کارگروه باید بتواند در سطح سازمانی ابتدا این کار را کند و سپس در سطح فرا سازمانی و سپس برای پلتفرمهای رایج برنامهریزی کند.
فیروزآبادی با تأکید بر ضرورت تمرکز روی پلتفرمهای داخل کشور، گفت: من با دکتر عاملی موافق هستم که باید نگاه پلتفرمی داشته باشیم. باید مدیریت مواجهه با پلتفرمهای خارجی را داشته باشیم و بخش خصوصی را حمایت کنیم تا توان مگا پلتفرم سازی را به دست بیاورد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه باید نوع مواجهه با پلتفرمهای بزرگ اولویتگذاری شود، گفت: اگر از بخش خصوصی حمایت نکنیم همانطور که در رسانه بخشی از ظرفیت را واگذار کردیم، در بازار آموزش نیز این ظرفیت را از دست خواهیم داد و باید پلتفرمهای داخلی را حمایت کنیم و آنها توان مقابله و تعامل با پلتفرمهای بزرگ را به دست بیاورند.
وی تاکید کرد که مفهوم یکپارچه در مفهوم شبکه وجود دارد و شاید بهتر باشد این عنوان را از تیتر حذف کنیم. تا حدودی این مفهوم خصیصه بد فهمی هم دارد و تداعی کننده یک نوع تمرکز گرایی است.
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