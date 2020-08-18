زمان تکمیل مسیر رفت منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، در حاشیه بازدید از منطقه ۲ آزادراه تهران شمال با اشاره به آخرین وضعیت تکمیل این پروژه اظهار کرد: اوایل تیر ماه و پس از بازدید مشترک با وزیر راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه از این قطعه، عملیات عمرانی ما بر روی قطعه دو متمرکز شد و با توجه به انجام تعهدات مالی از سوی آقای نوبخت و همچنین انجام تعهدات مالی از سوی بنیاد، این پروژه از لحاظ تأمین منابع مالی مشکل خاصی ندارد.

رئیس بنیاد مستضعفان اضافه کرد: بر اساس توافق انجام گرفته مقرر شده تا در نیمه نخست سال آینده، یک مسیر رفت در منطقه ۲ آزادراه تهران شمال تکمیل شود.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم روند احداث و تکمیل تونل ۶۴۰۰ متری البرز را زودتر از موعد مقرر تکمیل کنیم و این درحالی است که همکاران ما در این پروژه، کارگاهی به طول ۲۲ کیلومتر احداث کرده‌اند که ۱۶ کیلومتر آن تونل و ۲ کیلومتر آن به صورت پل است و همکاران ما به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی در حال فعالیت هستند.

فتاح با بیان اینکه مردم از قطعه نخست آزادراه تهران شمال رضایت داشته‌اند گفت: با توجه به اینکه با بهره برداری از منطقه نخست آزادراه تهران شمال، هموطنانمان دسترسی ایمن تر و سریع‌تر به شمال کشور پیدا کردند و با تکمیل روند اجرایی فاز دوم آزادراه، مسیر تهران به چالوس کوتاه‌تر خواهد شد و در مصرف سوخت نیز صرفه جویی می‌شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه از تمام ابتکارات مهندسی کشور برای احداث تونل‌های آزادراه استفاده شده است گفت: این تونل‌ها برای نخستین بار در کشور احداث می‌شود و به صورت ۲ طبقه است که در طبقه دوم، تأسیسات و جت فن‌ها احداث می‌شود و با احداث این تونل‌های ۲ طبقه، حتی در صورت قفل شدن خودروها در ترافیک تونل، تهویه به صورت کامل انجام می‌شود و بالاترین استانداردها در تهویه هوای تونل‌ها، روشنایی‌ها و هدایت آب در این مسیر مد نظر قرار گرفته است.

فتاح اضافه کرد: به لطف خداوند تمام طراحی‌ها و فعالیت‌های اجرایی در این منطقه از آزادراه، به دست مهندسان ایرانی و نیروهای متخصص کشورمان در حال انجام است و خوشبختانه در حال حاضر هیچ مشکلی در مسیر منطقه ۲ آزادراه تهران شمال وجود ندارد.

وی با اشاره به سهم دولت و بنیاد مستضعفان از هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی برای ساخت مسیر رفت در منطقه ۲ آزادراه تهران شمال گفت: در توافقی که با آقای نوبخت و وزیر راه و شهرسازی داشتیم، مقرر شد سهم دولت و بنیاد مستضعفان از هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی این پروژه بطور برابر باشد و سهم هریک معادل یک هزار میلیارد تومان بود.

فتاح خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این مرحله، بنیاد مستضعفان و دولت به تعهدات مالی برای تأمین هزینه‌های احداث این منطقه از آزادراه به طور کامل عمل کرده‌اند و هیچ مشکلی تا این لحظه وجود ندارد و عزم دولت و بنیاد مستضعفان برای تکمیل مسیر رفت در منطقه ۲، جدی است.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان ابراز امیدواری کرد که مسیر رفت در منطقه ۲ آزادراه تهران شمال طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تکمیل و به بهره برداری برسد.