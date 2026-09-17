به گزارش خبرنگارمهر، محمدمهدی برومندی ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان حوزه زراعت و باغبانی مراغه که با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: ایران با تولید حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب، رتبه چهارم جهان را در تولید این محصول دارد.
وی افزود: آذربایجانشرقی با پیشبینی تولید ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن سیب، رتبه دوم کشور را دارد و آذربایجان غربی در جایگاه نخست قرار گرفته است. شهرستان مراغه نیز با تولید حدود ۲۳۰ هزار تن سیب، رتبه نخست آذربایجانشرقی را به خود اختصاص داده است.
برومندی با اشاره به ظرفیتهای باغبانی مراغه گفت: این شهرستان حدود ۲۷ هزار هکتار باغ دارد که ۱۸ هزار هکتار آن به باغات سیب اختصاص یافته است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در کشور سالانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیب به صورت تازهخوری مصرف میشود، ۶۵۰ تا ۸۵۰ هزار تن در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد و بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن نیز صادر میشود. پیشبینی میکنیم امسال صادرات سیب کشور به یک میلیون تن برسد.
وی با بیان اینکه سیب ایران به ۵۷ کشور جهان صادر میشود، اظهار کرد: با توجه به ارزآوری بخش باغبانی، در دو سال گذشته بازارهای جدیدی برای محصولات کشاورزی کشور ایجاد شده و صادرات سیب به فیلیپین آغاز شده است؛ همچنین اقدامات لازم برای صادرات به ویتنام در حال انجام است.
برومندی با اشاره به ظرفیتهای نگهداری و فرآوری سیب در آذربایجانشرقی گفت: در تولید سیب باید حداقل ۵۰ درصد ظرفیت ذخیرهسازی متناسب با تولید وجود داشته باشد که این استان ۵۰۰ هزار تن ظرفیت ذخیرهسازی و ۱۴۰ هزار تن ظرفیت فرآوری دارد.
وی از برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خبر داد و افزود: روشهای جدید تأمین مالی برای راهاندازی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش باغبانی در نظر گرفته شده است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از توسعه ارقام جدید سیب در منطقه خبر داد و گفت: تلاش میکنیم سیب مراغه را به ثبت برسانیم و برای آن نشان بینالمللی دریافت کنیم. همچنین شیوهنامه صادرات سیب تهیه و برای بررسی به حوزه بازرگانی ارائه شده است.
برومندی شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی را از اقدامات مهم در این بخش دانست و گفت: متوسط مصرف سم در دنیا بیش از دو کیلوگرم است، در حالی که این میزان در کشور حدود ۹۰۰ گرم است. همچنین در مصرف کود نیز ایران در رتبههای پایین قرار دارد و محصولات تولیدی کشور از سلامت قابل توجهی برخوردارند.
وی با اشاره به ظرفیت کشاورزی قراردادی در تولید سیب بیان کرد: بخش عمده تولید سیب در چین از طریق کشاورزی قراردادی انجام میشود و ظرفیت استفاده از این روش و دریافت تسهیلات مرتبط با آن در وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: برای نخستینبار بخش باغبانی در سامانه توزیع کود مورد توجه قرار گرفته است؛ پیش از این توزیع کود با اولویت محصولات استراتژیک انجام میشد.
برومندی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات گلخانهها اشاره کرد و افزود: مشکلات امسال این بخش عمدتاً مربوط به حوزه انرژی است. سال گذشته موضوع افزایش نرخ گاز مطرح بود که با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی از افزایش این نرخ جلوگیری شد.
وی با اشاره به نامگذاری هفتم مهر به عنوان «روز سیب» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اقدام را در راستای تقویت برند و جایگاه این محصول عنوان کرد و گفت: در وزارت جهاد کشاورزی نیز میز تخصصی سیب فعال است و مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئولیت پیگیری امور مرتبط با این محصول را بر عهده دارد.
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