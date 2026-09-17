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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

نماینده مردم بناب: کشور باید با درآمدهای مالیاتی اداره شود

نماینده مردم بناب: کشور باید با درآمدهای مالیاتی اداره شود

بناب- نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: کشور باید با درآمدهای مالیاتی اداره شود، اما مالیات باید از افرادی دریافت شود که واقعاً درآمد و توان پرداخت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمدباقری بنابی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و چالش‌های اصناف بناب گفت: متأسفانه در نظام مالیاتی کشور مشکلاتی وجود دارد و فرارهای مالیاتی بزرگی اتفاق می‌افتد که بعضاً حتی نام و مشخصات عاملان آن نیز مطرح نمی‌شود. لازم است این موارد به‌صورت جدی شناسایی شده و برخوردهای قانونی لازم با فرارهای مالیاتی صورت گیرد.

وی همچنین بر استمرار ارتباط با جامعه اصناف تأکید کرد و گفت: انتظار من این است که اتاق اصناف این جلسات را به‌صورت فصلی پیگیری و برگزار کند تا مسائل و دغدغه‌های اصناف به‌صورت مستمر بررسی شود. ما نیز آمادگی داریم از مسئولان استانی دعوت کنیم تا با حضور در شهرستان، مشکلات اصناف را از نزدیک بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از برند کباب بناب اظهار کرد: انتظار می‌رود اداره‌کل صمت با همکاری اتحادیه کباب‌پزان و اتاق اصناف، در زمینه حفظ و صیانت از برند کباب بناب پیشقدم باشند و سازوکاری ایجاد شود که هر واحد صنفی یا رستورانی که در هر نقطه‌ای با عنوان «کباب بناب» فعالیت خود را آغاز می‌کند، ابتدا با بناب هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا از اعتبار و اصالت این برند صیانت شود.

همچنین در این جلسه، از رؤسای سابق اتحادیه‌های صنفی شهرستان بناب به پاس سال‌ها فعالیت، تلاش و خدمات آنان در حوزه اصناف و همراهی با جامعه کسبه و بازاریان شهرستان تجلیل و قدردانی شد.

کد مطلب 6949954

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