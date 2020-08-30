بازمانده پرواز تهران ـ ارومیه نذر زنده ماندن خودرا در یزد ادا کرد

این بانوی نیکوکار که اصرار داشت نام و تصویرش فاش نشود، به خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۳۸۹ در پرواز تهران به سمت ارومیه بودم که هواپیما به دلیل شرایط نامساعد جوی و مه شدید ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه در دشت نزدیک به روستای کلیساکندی ارومیه سقوط کرد.

وی عنوان کرد: آن شب من را هم همراه با فوتی‌ها برای انتقال آماده کرده بودند که ناگهان کسی متوجه زنده بودن من شد و من را که تمام مهره‌های کمرم شکسته و پای راست هم قطع شده بود، برای درمان به بیمارستان انتقال دادند.

وی افزود: بعد از ۱۰ روز برای پیوند و جراحی پا من را به بیمارستانی در تهران انتقال دادند اما تمام پزشکان از این عمل نا امید بودند و تنها یک درصد احتمال موفق بودن عمل و راه رفتن دوباره من را می‌دادند.

وی ادامه داد: بعد از عمل جراحی به استان یزد انتقال داده شدم اما در تمام روزها هیچ حسی در پای خود نداشتم تا شبی که در عالم خواب یکی از اقوام فوت شده خود را دیدم که به من دلداری و اطمینان می‌داد که پاهایم خوب می‌شود.

وی گفت: فردای آن روز به سختی موفق شدم پاهای خود را تکان دهم و کم کم و روز به روز سلامت خود را باز یافتم.

وی عنوان کرد: بعد از آن خواب، نیت کردم تا هر سال سفره‌ای در خور شأن امام حسین (ع) و برادر بزرگوارش ابوالفضل العباس (ع) پهن کنم اما امسال به دلیل شرایط کرونایی نتوانستم این نذر را ادا کنم به همین دلیل مبلغ مورد نیاز برای اطعام امسال را به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص دادم.

وی با حضور در ستاد دیه استان یزد مبلغ ۱۰ میلیون تومان به آزادی زندانیان مالی جرایم غیرعمد اختصاص داد.

به گزارش مهر، در حادثه پرواز تهران به ارومیه، ۷۷ نفر کشته و ۳۳ نفر هم مجروح شده‌اند، که مجروحان به بیمارستان‌های ارومیه انتقال یافتند و تعداد کشته‌شدگان در ساعات بعد به ۸۰ نفر رسید که ناشی از فوت تعدادی از سرنشینان بود که از ناحیه نخاع یا گردن ضربه دیده بودند و خلبان و تمامی کادر پرواز هواپیما هم جزو کشته‌شدگان بودند.