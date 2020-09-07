مصدومیت ۲۲ نفر در زلزله گلستان/ ارزیابی خسارت در حال انجام است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ساعت دو چهار دقیقه بامداد دوشنبه زلزله ۵.۱ ریشتری در شهرستان رامیان در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

شدت این زمین لرزه به اندازه‌ای بود که در کل استان و حتی در استان‌های مجاور مانند مازندران، خراسان شمالی و سمنان هم حس شد.

در پی این زلزله مردم به خیابان‌ها آمده و شب را در معابر عمومی و فضاهای باز سپری کردند.

این زمین لرزه در روستاهای بالادست رامیان به واحدهای مسکونی و تأسیسات زیربنایی خسارت زد که ارزیابی نهایی آن توسط بنیاد مسکن گلستان و دستگاه‌های اجرایی دیگر در حال انجام است.

۲۲ نفر مصدوم شدند

فرماندار رامیان در خصوص آخرین وضعیت مناطق زلزله زده اظهارکرد: مطابق آخرین آمار احصا شده ۲۲ نفر از مردم رامیان پس از وقوع زمین لرزه بامداد دوشنبه مصدوم شدند که ۱۴ نفر آنها توسط نیروهای امدادی در محل به صورت سرپایی مداوا و هشت نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

حمیدرضا چوبداری افزود: اغلب مصدومان به سبب ترس و فرار و اضطراب ناشی از زلزله دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: همه مناطق مسکونی روستاهای بخش مرکزی رامیان بیمه هستند و مردم نگران جبران خسارات و چگونگی ساخت منازل خود نباشند.

مشکل قطعی آب و برق نداریم

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: به محض وقوع زلزله نیروهای امدادی اورژانس، هلال احمر و عوامل فرمانداری و مدیریت بحران در محل حاضر شده و کار امدادرسانی را انجام دادند.

سیدرضا قادری بیان کرد: در این زلزله به تعدادی از واحدهای مسکونی روستاهای قورچای، ویرو، الهادی، کشکک و پاقعله خسارت وارد که مأموران بنیاد مسکن گلستان در حال ارزیابی نهایی خسارت‌ها هستند.

قادری گفت: در محور آزادشهر به شاهرود در حوالی معدن زمستان یورت ریزش آوار داشتیم که با همکاری نیروهای راهداری این مسیر از ساعت پنج بامداد بازگشایی شده است.

وی عنوان کرد: همچنین برق روستایی الهادی و ویرو که در اثر زلزله قطع شده بود صبح وصل شده است.

خسارت به ۴۰ واحد مسکونی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان هم گفت: زلزله دو و چهار دقیقه بامداد دوشنبه رامیان سبب خسارت به تعدادی از واحدهای مسکونی در روستاهای قورچای و الهادی شد.

میرمحمد غراوی افزود: طبق برآوردهای اولیه در این زلزله به ۴۰ واحد مسکونی خسارت ۱۵ الی ۷۵ درصد وارد شده است.

غراوی بیان کرد: هم اکنون نیروهای امدادی و عوامل اجرایی مدیریت بحران استانداری در محل حاضر بوده و عملیات ارزیابی خسارات در حال انجام است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه خسارت جانی در این حادثه نداشته و مشکل خاصی هم از لحاظ کمبود امکانات در این مناطق وجود ندارد.

محورهای مسدود شده در زلزله رامیان بازگشایی شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اثر زمین لرزه ساعت دو بامداد رامیان محورهای روستایی بالادست این شهرستان مسدود شده بود که با تلاش عوامل راهداری اکثر مسیرها باز شده است.

مهدی میقانی توضیح داد که محورهای روستایی ویرو، پاقلعه، الهادی و رجن به دلیل ریزش آوار و آمدن بار به سطح جاده مسدود شده بود که بازگشایی شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان افزود: عملیات پاکسازی هم در برخی از محورها هم در حال انجام است ولی تردد در این مسیر برقرار بوده و تا نیم ساعت آینده عملیات آواربرداری به اتمام می‌رسد.

میقانی گفت: محور خوش ییلاق هم ساعت پنج صبح با عوامل راهداری بازگشایی شد و مشکل تردد نداریم.

۹ تیم امدادی مستقر هستند

سرپرست هلال احمر گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: به محض وقوع زمین لرزه ۵.۱ ریشتری رامیان نیروهای امدادی هلال احمر به منطقه اعزام شدند.

فرهاد میقانی افزود: این زلزله روستاهای قورچای، الهادی، ویرو، باقرآباد، سیدکلاته، رضی، کشکک، پاقلعه، رجن، ملچ آرام، جوزچال و پل آرام را تحت تأثیر قرار داد.

میقانی بیان کرد: ۱۶ تیم امدادی متشکل از ۵۱ نفر به محل اعزام شده و ۱۰ متشکل از ۴۰ نفر هم آماده باش هستند.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان ادامه داد: ۳۰ نفر در روستای قورچای که از مرحله نجات خارج و وارد مرحله امدادرسانی و اسکان اضطراری شده‌اند.

میقانی اضافه کرد: نصب چادر و توزیع بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته امروز انجام می‌شود.

وی بیان کرد: سه دستگاه آمبولانس، ۶ دستگاه کمک دارسبک، یک دستگاه موتورسیکلت (به همراه اتوبوس آمبولانس اورژانس) در این زلزله بکارگیری شد.

میقانی تصریح کرد: هم اکنون ۹ تیم امدادی هلال احمر و سه دستگاه آمبولانس و سایر تجهیزات در منطقه مستقر هستند.