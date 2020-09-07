به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران این روزها فعال‌تر از همیشه در حال یارگیری و تمدید قرارداد بازیکنان خود هستند. در میان باشگاه‌ها، شرایط و خبرهای استقلال و پرسپولیس با حساسیت بیشتری پیش می‌رود و اتفاقات چند روز اخیر، این حساسیت‌ها را هم بیشتر کرده است.

با توجه به اینکه امروز دوشنبه مهلت پایانی ارسال لیست باشگاه‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا به AFC است، سرعت مذاکره با بازیکنان بیشتر شده و استقلال و پرسپولیس باید زودتر اسامی بازیکنان مدنظر خود را جمع و جور کنند.

استقلال: مظاهری آمد؛ دو آبی پوش جدید معرفی می‌شوند

شرایط ظاهری باشگاه استقلال در نقل و انتقالات بویژه در بخش حفظ بازیکنان سابق خود بهتر از پرسپولیس به نظر می‌رسد. تاکنون هیچ بازیکنی به صورت رسمی از استقلال جدا نشده است؛ هرچند شائباتی پیرامون ادامه کار علی کریمی، سیدحسین حسینی، فرشید اسماعیلی، فرشید باقری و محمد دانشگر وجود دارد ولی خبر رسمی درباره جدایی آنها منتشر نشده است.

آبی‌ها در یک روز گذشته، علاوه بر تمدید قرارداد وریا غفوری کاپیتان خود، رشید مظاهری دروازه بان فصل گذشته تراکتور را جذب کرده‌اند. همچنین سعید واسعی و محمدحسین مرادمند دو بازیکن جدید هستند که احتمالاً آبی پوش شدن آنها همین امروز اعلام خواهد شد. گفته می‌شود بازیکنان دیگری هم از جمله رضا اسدی مدنظر استقلال هستند ولی مشخص نیست که آیا مذاکره با آنها به نتیجه می‌رسد یا خیر.

مورد مبهم آبی‌ها وضعیت شیخ دیاباته و هرویه میلیچ دو بازیکن خارجی است که ایران را ترک کردند. مطلبی که میلیچ هنگام ترک ایران منتشر کرد، این نگرانی را در هواداران استقلال ایجاد کرده است که شاید دیگر به استقلال بازنگردند؛ هرچند احمد سعادتمند مدیرعامل استقلال بلافاصله با انتشار پیامی در اینستاگرام به اقدام خارجی‌های استقلال واکنش نشان داد.

مهمترین بحث استقلالی‌ها نداشتن سرمربی برای لیگ قهرمانان آسیا است. فرهاد مجیدی از هدایت استقلال کناره گیری کرد و تلاش مسئولان این باشگاه که به دنبال بازگرداندن آندره استراماچونی هستند، در پیدا کردن جانشین موقت برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا بی نتیجه ماند. به این ترتیب مجید نامجومطلق هدایت استقلال را در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بر عهده خواهد داشت.

پرسپولیس: تخلیه خط حمله و تهدید یحیی به استعفا

مصاحبه تند روز گذشته یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس نشان داد اوضاع در این باشگاه بر وفق مراد نیست. گل محمدی در گفتگوی خود با خبرنگاران اعلام کرد که در این مدت از مسئولان باشگاه پرسپولیس فقط «دروغ» شنیده و وعده‌های مدیران باشگاه محقق نشده است. یحیی که ظاهراً به دنبال شوک دادن به مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه بود، اعلام کرد بعد از لیگ قهرمانان آسیا از سمت خود استعفا می‌کند.

در این مدت پرسپولیس مهدی ترابی، اوساگونا، علی علیپور را از دست داده است. محمد انصاری و محسن ربیع خواه به خاطر مصدومیت در لیست آسیایی قرار ندارند. علیرضا بیرانوند هم چند ماه پیش از تیم جدا شده بود. وضعیت رادوشوویچ هم برای ادامه کار مشخص نیست. البته پرسپولیس روز گذشته موفق شد بشار رسن هافبک عراقی را حفظ کند و احتمالاً علی شجاعی هم خرید دیگر این باشگاه خواهد بود.

در حالی که هواداران پرسپولیس نگران جدایی وحید امیری بودند، این بازیکن شب گذشته با انتشار پیامی از ادامه کارش در این تیم خبر داد. شهریار مغانلو مهاجم فصل گذشته تیم پیکان هم از جمله نفراتی است که احتمال می‌رود برای پر کردن خلاء خط حمله پرسپولیس به این تیم اضافه شود.