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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۷:۴۵

آغاز به کار نمایشگاه «مسخ» با دستمایه قرار دادن مفهوم دگردیسی

آغاز به کار نمایشگاه «مسخ» با دستمایه قرار دادن مفهوم دگردیسی

مجموعه‌ای از آثار معصومه مهتدی با عنوان «مسخ» از ۲۱ شهریور در گالری باوان به نمایش درخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه «مسخ» با آثاری از معصومه مهتدی جمعه ۲۱ شهریور در گالری باوان افتتاح می‌شود.

در توضیح این نمایشگاه آمده است: مهتدی در اولین نمایشگاه انفرادی‌اش روایت‌های متفاوت و متناقضی را با متریال زبان و متون مختلف نمایش می‌دهد. او در آثارش با رویکردی مفهومی عمدتاً به کندوکاو در مضامین زبان‌شناسی و نظام‌های قراردادی می‌پردازد. مهتدی با طیف وسیعی از مدیوم‌ها کار می‌کند و زبان و سوءتفاهم‌های زبان همواره محور و موضوع آثارش بوده‌اند. وی با دستمایه قرار دادن مفهوم دگردیسی، تفاوت میان ادراک مخاطب و چیزی که به واقع در ذهن مؤلف شکل گرفته است در نمایشگاه «مسخ» با مخاطبانش به اشتراک گذاشته است. دگردیسی به معنای تغییر مشهود و کمابیش ناگهانی در شکل پدیده‌ها است و در این نمایشگاه، ذهن مخاطب بستر این تحولات قرار می‌گیرد.

نمایشگاه «مسخ» ۲۱ شهریور در گالری باوان به نشانی خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ۷ گشایش می‌یابد و تا ۱۱ مهرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5018100

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