به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ترکی Pacific Dialogue مستقر در مانیل، به منظور بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی در خصوص جایگاه بیماری‌های فراگیر مانند کرونا در متون مقدس، اقدام به برگزاری وبیناری تحت عنوان «History of and Religious approach to Pandemics» کرد.

در این وبینار که با حضور جمعی از علاقه‌مندان فیلیپینی از ادیان مختلف برگزار شد، دو اندیشمند مسلمان و مسیحی از استرالیا به ارائه مقاله خود در باره موضوع وبینار کردند.

این وبینار با پیام اسقف پابیللو، سرپرست حوزه اسقفی مانیل آغاز شد و سپس، مرتضی صبوری، رایزن فرهنگی ایران و دو سخنران اصلی وبینار به ارائه مقاله خود پرداختند.

صبوری در سخنانی، به ابعاد قابل توجه موضوع وبینار پرداخت و گفت: بیماری کرونا را یک عالم و اندیشمند دینی می‌تواند از منظر دینی به آن بپردازد و قائل به آن باشد که پیدایش بیماری‌ها از منظر دین هم می‌تواند یک تهدید و تنبیه از جانب خداوند باشد و هم در عین حال می‌تواند یک فرصت از جانب خداوند تلقی گردد زیرا براساس آیات قرآنی، خداوند حالت‌های مختلفی را برای وجود حوادث بیان می‌فرماید.

رایزن فرهنگی کشورمان در مانیل افزود: در آیاتی این حوادث و بلایا را تنبیه و عذاب الهی معرفی می‌کند نسبت به کفران و نافرمانی انسانها و از این طریق خداوند می‌خواهد بشر را از گمراهی و ضلالت به راه راست و ایمان دعوت کند. در آیاتی هم، خداوند وجود این حوادث را نتیجه عملکرد و فساد خود انسان می‌داند که خلاف قوانین الهی عمل کرده است و در آیاتی، خداوند این گرفتاری‌ها و سختی‌ها را هر چند ظاهرا بد و تلخ است، ولی باطنا و فی الواقع خیر برای بشر معرفی می‌کند و در آیاتی هم تأکید می‌کند که انسان قدر نعمت‌های خود را نمی‌داند تا وقتی که آن نعمت‌ها از او گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع در همه این حالت‌ها که در قرآن کریم بسیار است، خداوند همه را آیات و نشانه‌ای برای عبرت و سعادت بشر می‌داند و البته تأکید هم می‌کند که بعد همه این سختی‌ها، آسایش و آرامش هم بدست خواهد آمد.

صبوری در سخنانش، مطرح کرد: بنابراین از منظر قرآن، تحلیل کرونا می‌تواند یک تحلیل چند وجهی باشد و مطمئنا صرفا به عنوان عذاب الهی نخواهد بود زیرا ما قائل هستیم که خداوند مهربان و حکیم است و در همه حال خیر بشر را می‌خواهد.

رایزن فرهنگی کشورمان در مانیل به نگاه مادی و طبیعت گرا در تحلیل پدیده کرونا اشاره کرد و گفت: از این نگاه هم که اشاره به قانون طبیعت دارد و نقش مستقیمی برای خدا قائل نیست، انسانها نتیجه ظلم و بی عدالتی خود را نسبت به طبیعت می‌بینند و باید این بیماری فراگیر عبرتی باشد که انسان مطمئن گردد، نتیجه ظلم به طبیعت را در همین دنیا خواهد دید لذا باید برای داشتن زندگی خوب به قوانین طبیعت احترام گذاشت و خود را مالک طبیعت ندانیم بلکه در کنار بهره برداری درست از طبیعت، نسبت به حفظ آن هم مسئولیت پذیر باشیم.

پرفسور جان دوپچه، از اندیشمندان مسیحی کاتولیک از ملبورن استرالیا با ذکر عباراتی از انجیل به موضوع توجه آئین مسیحیت به سلامتی انسانها و مقابله با بیماری‌ها پرداخت و تأکید کرد: بیماری فراگیر کرونا نه تنها جسم انسانها بلکه روح آنها را نیز بیمار کرده است، لذا باید به درمان روح انسانها هم در کنار توجه به درمان جسم توجه کرد و در این حوزه، آموزه‌های دینی و توجه به خدا نقش مهمی را ایفا می‌کند.

وی اضافه کرد: برخی این بیماری را مجازات الهی از باب گناه بشر می‌دانند و برخی نیز آن را یک حادثه طبیعی دانسته و نقشی برای خدا در آن قائل نیستند، ولی واقعیت آن است که این بیماری هم بواسطه خطا و گناه انسانی شکل گرفته است و هم اینکه نشانه‌ای از جانب خدا می‌تواند باشد که انسان را به ضعف خودش متوجه کند تا مغرور نشود.

این اندیشمندان مسیحی کاتولیک افزود: از اینگونه حوادث، انسان باید متوجه خداوند بشود و اینکه انسان در هر لحظه از زندگی، خود را محتاج لطف و عنایت خداوندی بداند و اطمینان داشته باشد که خدا نیز او را بحال خود رها نکرده است و باید امیدوار به لطف خداوندی باشد زیرا ناامیدی خود بزرگترین رنج و بلا می‌تواند باشد.

سخنران بعدی پرفسور صالح یوسل از دانشگاه چارلز استورت استرالیا بود. وی با ذکر آیاتی از کلام الله مجید که اشاره به داستان حضرت موسی و فرعون داشت، بیان کرد: در این آیات خداوند اشاره می‌کند که در برخی مواقع برای اصلاح بشر و اینکه او را از نافرمانی خدا بازدارد، بلایایی نازل می‌شود ولی متأسفانه باز هم بشر بعد رفع بلایا از خداوند غفلت می‌کند و یا به خداوند کفر می‌ورزد.

وی در ادامه، افزود: بیماری کرونا هم هر چند برخاسته از تجاوز و بی عدالتی بشر به طبیعت بوده است ولی به خوبی نشان داد که انسانی که مدعی این همه پیشرفت و قدرت است چگونه در مقابل یک بیماری پنهان و کوچک عاجز و ناتوان است.

پرفسور صالح یوسل تأکید کرد: این بیماری باید انسانها و دولت‌ها را متوجه بسازد که در این جهان همه باید دست اتحاد و همکاری به هم بدهند تا زندگی شایسته‌ای را داشته باشند و انسانها و دولت‌ها نمی‌توانند صرفا قائل به منافع خود باشند و بر اساس منافع خود به دیگران و به طبیعت ظلم کنند، زیرا هر ظلمی که روا داشته شود طبیعت آن را به خود ما برمی‌گرداند.

در ادامه این نشست، دیگر شرکت‌کنندگان در وبینار سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.