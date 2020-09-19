آذربایجان غربی درشرایط اضطرار قرارگرفت/ظرفیت بیمارستانها تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آقازاده شنبه شب در جلسه اضطراری بررسی وضعیت شیوع کووید ۱۹ در استان که در قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا استان تشکیل شد، افزود: آذربایجان غربی طی ۴ هفته اخیر دارای وضعیت با ثباتی در تعداد افراد بستری و فوتی داشت اما در روزهای گذشته این روند با سرعت در حال افزایش است.

وی با اعلام هشدار جدی درباره تعداد افراد بستری در استان افزود: روند افراد بستری در بیمارستان‌های استان فزاینده بوده در حالی که بیشترین تعداد بستری در روزهای گذشته در شهرستان ارومیه گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره افزایش مبتلایان کووید ۱۹ در استان گفت: تعداد افراد بستری با سندرم حاد تنفسی ۶۴۵ نفر در استان بوده که از این تعداد ۳۹۰ نفر مشکوک به بیماری کووید ۱۹ هستند.

جواد آقازاده درباره افراد بستری افزود: در استان ۱۴۸ نفر در بخش آی سی یو بستری بوده و ۳۹ نفر به ونتیلاتور متصل هستند. در حال حاضر تعداد افراد مبتلا و بستری در استان رو به افزایش است.

وی درباره تعداد افراد فوت شده کووید ۱۹ بیان کرد: در تاریخ ۲۸ شهریور تعداد ۸ نفر براثر ابتلاء به کووید ۱۹ فوت شدند. تعداد کل افراد فوت شده در استان به ۹۵۸ نفر افزایش یافت.

آقازاده درباره تغییر کانون‌های بیماری در استان بیان کرد: کانون افزایش تعداد افراد بستری و فوتی در استان تغییر می‌کند به طوری که شهرستان‌های خوی، بوکان و مهاباد در زمان‌های مختلف بالاترین تعداد افراد بستری و فوتی را به خود اختصاص دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره بدحالی بیماران افزود: بر اساس بررسی‌های انجام یافته، افرادی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند بدحال‌تر هستند.

آقازاده درباره کاهش حساسیت عمومی نسبت به کووید ۱۹ گفت: حساسیت مردم و مسئولین نسبت به کووید ۱۹ کاهش یافته است و همین موضوع موجب افزایش تعداد مبتلایان می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان استفاده از ماسک به ۲۰ درصد در استان کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: با افزایش تعداد مبتلایان و بستری‌ها در استان، ظرفیت بیمارستان‌ها در حال تکمیل شدن است. در شهرستان ارومیه نیز ظرفیت بیمارستان‌های طالقانی، مطهری، امام خمینی (ره) و امام رضا (ع) در حال تکمیل شدن است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز درباره افزایش بیماران بستری در ارومیه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد بیماران بستری استان در شهرستان ارومیه است.

ابراهیم حسنی درباره روند افزایشی تعداد بستری‌های استان افزود: مجموع بستری‌های استان از ۱۹ شهریور ماه سیر صعودی را طی می‌کند به طوری که آمار بستری‌های استان که در تاریخ ۲۰ شهریور ۸۴ بستری بود در تاریخ ۲۸ شهریور به ۱۰۶ بستری رسیده است و این تعداد در حال افزایش است.