رحیمی: هفته فرهنگی ساوه فرصتی برای تقویت انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوه با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری هفته فرهنگی اظهار کرد: مناسبتهای فرهنگی پیشرو ظرفیت مناسبی برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی هستند که باید با برنامهریزی منسجم و هدفمند از این ظرفیت استفاده کرد.
وی افزود: برنامههای فرهنگی نباید صرفاً به برگزاری مراسمهای مناسبتی محدود شود، بلکه باید زمینه ایجاد جریان فرهنگی در جامعه و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مجموعههای فرهنگی، هیئتهای مذهبی، اصناف، جوانان و دیگر گروههای اجتماعی فراهم شود.
امام جمعه ساوه با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ مقاومت در برنامههای هفته فرهنگی گفت: فرهنگ ایستادگی، غیرت دینی، ایثار و شهادت باید برای نسل امروز به شکل صحیح تبیین شود.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: هفته دفاع مقدس امتداد فرهنگ عاشورا و پیام «هیهات مناالذله» است و باید این پیوند در برنامههای فرهنگی بهگونهای تبیین شود که برای نسل جوان قابل درک و اثرگذار باشد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت ولایتمداری، وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: فرهنگ عمومی زمانی تقویت میشود که برنامههای فرهنگی از متن جامعه و نیازهای واقعی مردم نشأت گرفته و همه ظرفیتهای شهرستان در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
امام جمعه ساوه با اشاره به مناسبتهای فرهنگی ماههای آینده بیان کرد: این مناسبتها فرصت مناسبی برای گفتوگو با اقشار مختلف جامعه، شنیدن مسائل و دغدغههای مردم و تقویت ارتباط میان مسئولان و جامعه فراهم میکند.
حجت الاسلام رحیمی بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای فرهنگی و اجرایی شهرستان تأکید کرد و افزود: با همراهی و مشارکت همه مجموعهها و با نگاه راهبردی و مردممحور میتوان زمینه اجرای برنامههای فرهنگی اثرگذار و ماندگار را فراهم کرد.
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