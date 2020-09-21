ارسلان مطهری تنها گلزن آسیایی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در سومین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته به مصاف الشرطه عراق رفتند تا همانند دیدار نخست دو تیم، این بازی هم با نتیجه یک - یک به پایان برسد. ارسلان مطهری مهاجم توانمند آبی پوشان که از روی نیمکت به زمین رفت زننده تک گل تیمش بود تا از او به عنوان تعویض طلایی نامجو مطلق در این بازی یاد شود.

آبی پوشان تاکنون در مرحله گروهی مسابقات ۳ بار موفق به گلزنی شده‌اند که زننده ۲ گل از ۳ گل آنها ارسلان مطهری بوده و یکبار هم مدافعان تیم حریف به اشتباه دروازه خودشان را به سود آبی پوشان باز کرده‌اند و این اتفاق در دیدار رفت دو تیم استقلال و الشرطه افتاد.

مطهری با گل زدن در دو بازی متوالی به الاهلی و الشرطه نه تنها بهترین، بلکه تنها گلزن آسیایی آبی پوشان در مرحله گروهی این مسابقات است. آبی پوشان در همه دیدارهای مرحله گروهی خود موفق به گلزنی شده اند، اما در هیچ یک از این دیدارها نتوانسته اند بیش از یکبار به گل برسند.

آخرین دیدار استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه ۲ مهر و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران با تیم الاهلی عربستان برگزار می‌شود.