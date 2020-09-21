به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه و کارنامه آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۹۹ منتشر شده است.

پاسخنامه و کلید نهایی سوالات آزمون برای رتبه‌های زیر ۱۰۰۰۰۰ کشوری در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی و رتبه‌های کشوری زیر ۲۰۰۰۰ در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان از عصر امروز دوشنبه ۳۱ شهریور در سایت سازمان سنجش در دسترس خواهد بود.

داوطلبانی که به نمرات کسب شده خود اعتراض دارند درخواست می‌شود، پس از مشاهده پاسخنامه، در صورت عدم رفع ابهام، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان سنجش نسبت به ارسال درخواست خود اقدام کنند.

با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست‌ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال و یا اعتراض به مندرجات کارنامه نتایج اولیه می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۵ مهر ۹۹ به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت کنند.

پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می‌شود. متقاضیان می‌توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

متقاضیان در صورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در میان بگذارند.