به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین سالگرد دفاع مقدس فرهنگسرای هنگام در دو بخش میدانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مجازی به ارائه برنامه‌های ویژه این ایام می‌پردازد.

بنابراین گزارش روز سه شنبه ۱ مهرماه ویژه برنامه چهل چراغ با هدف تقدیر از مادران چشم به راه بر مزار شهدای گمنام بوستان الغدیر برگزار می‌شود.

در این مراسم همزمان با اجرای روایتگری، تاریخ شناسی دفاع مقدس و مداحی از مادر شهیدان مهرداد و بهروز ترامشلو تقدیر به عمل می‌آید.

در همین ایام نمایشگاه عکسی با عنوان بصیرت در گذر از فتنه برگرفته از تصاویر نقش روحانیت در دفاع مقدس، جریان شناسی دفاع مقدس از دیدگاه رهبری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

در ادامه برنامه‌های این هفته اجرای چهارپایه خوانی با عنوان بلندا در محلات منطقه ۴ و درب منزل مادران بزرگوار شهید برگزار می‌شود.

در این برنامه مداحان نوجوان به اجرای چهارپایه خوانی می‌پردازند.

علاقه مندان جهت اطلاع از برنامه‌های هفته دفاع مقدس می‌توانند به صفحه اینستاگرام فرهنگسرای هنگام به آدرس @farhangsarahengam و یا به وب سایت این مرکز به آدرس www.hengam.farhangsara.ir مراجعه کنند.

مهناز رسته من

مدیر روابط عمومی فرهنگسرای هنگام