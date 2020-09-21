پیام تسلیت روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در متن پیام تسلیت روابط عمومی این مؤسسه آمده است: «خبر درگذشت علی اکبر عبدالهی، نویسنده و مترجم پرتلاش، ضایعه‏‌ای دردناک برای جامعه فرهنگی و ادبی است که موجب تأثر و تأسف شد.

مرحوم علی اکبر عبدالهی با چیره دستی و ترجمه آثار شناخته شده و گرانبهایی همچون «پیرمرد و دریا»، «داستان‏‌های شکسپیر؛ رؤیای نیم شب تابستان»، «آنا کارنینا»، «اتللو»، «رومئو و ژولیت» و… موجب شده تا مخاطبان او محدود به قشر و گروه خاصی نشود. او بیش از ۷۰ اثر (چاپ جدید و تجدید چاپ) برای فرهنگ‏دوستان از خود به جای گذاشت که می‌تواند راه‌گشای مسیر مترجمان جوان این مرز و بوم باشد.

روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با گرامیداشت یاد علی اکبر عبدالهی که سابقه شایسته تقدیر شدن در جایزه کتاب فصل را در کارنامه درخشان خود دارد، درگذشت این مترجم توانمند را به جامعه فرهنگی، به ویژه بازماندگان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می‏‌کند و از درگاه ایزد منان، علو درجات را برای ایشان و صبر جمیل را برای بازماندگان خواهان است»